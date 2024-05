Redditi 2024: scadenze diverse con modello cartaceo

Per il modello Redditi Persone Fisiche 2024 le scadenze di invio cambiano a seconda della modalità di presentazione cartacea o telematica: il calendario.

Nel 2024 sono cambiate alcune scadenze per trasmettere la dichiarazione dei redditi tramite Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche.

Le date da tenere a mente sono differenti a seconda della modalità di presentazione dei modelli all’Agenzia delle Entrate: telematico o cartaceo.

Calendario Dichiarazione Redditi 2024 4 Marzo 2024 I termini per il 730/2024 sono rimasti fissati al 30 settembre sia per il modello ordinario che per quello precompilato, da trasmettere in autonomia all’Agenzia delle Entrate o anche mediante CAF, sostituto d’imposta o professionista abilitato.

Per quanto riguarda il modello Redditi Persone Fisiche, invece, le scadenze cambiano a seconda della modalità di presentazione, con date provvisorie per quest’anno e che dal 2025 sono destinate a cambiare ulteriormente.

Per il 2024, la scadenza ultima di trasmissione del Modello Redditi PF è fissata:

dal 2 maggio al 30 giugno , se viene eseguita in forma cartacea (nei casi previsti) presso un ufficio postale;

, se viene eseguita in forma cartacea (nei casi previsti) presso un ufficio postale; entro il 15 ottobre, se la presentazione avviene in modalità telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Le scadenze per il versamento delle imposte risultanti dal Modello Redditi PF, infine, sono il 1° luglio 2024 per il saldo e il primo acconto e il 31 luglio 2024 per il pagamento delle imposte dovute con la maggiorazione dello 0,40%.