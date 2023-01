Carta Carburante e Buoni Benzina: guida alle novità 2023

Qual è il trattamento fiscale dei buoni carburante?

Il Decreto Trasparenza, modificato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio, ha disposto che – per il periodo da gennaio a dicembre 2023 – i buoni benzina non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente fino ad un importo di 200 euro. Eventuali somme eccedenti vengono invece regolarmente tassate secondo le regoole dei benefit ordinari.

Il buono benzina 200 euro quindi va conteggiato separatamente dalla totalità dei fringe benefit offerti dall’azienda al dipendente durante l’anno d’imposta. Tali benefit hanno un trattamento fiscale regolamentato dal TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (all’articolo 51).

Per questi benefit il valore limite per essere esentasse è di 258,23 euro, mentre nel 2022 era stato innalzato prima a 600 euro dal Decreto Aiuti bis e poi a 3.000 euro dal Decreto Aiuti quater.

Quest’anno, oltre ai 200 euro di buoni benzina, torna possibile concedere al dipendente 258,23 euro sotto forma di altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni carburante), per un totale di 458,23 euro di benefit.

Se il valore dei benefit supera la soglia stabilita, l’intera somma rientrerà nel reddito e verrà applicata la tassazione ordinaria (qui trovi un utile esempio per capire come funzionano le soglie).

Per quali tipi di aziende è adatta la carta carburante?

Le carte carburante possono risultare utili a tutte le tipologie di aziende, da quelle piccole a quelle grandi, dalle aziende di trasporti e logistica, ai soggetti che non svolgono un’attività commerciale, ai lavoratori autonomi, purché dispongano di dipendenti propri.

La circolare n. 27/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, mentre sono escluse le Amministrazioni Pubbliche. Regole specifiche sono previste per gli enti pubblici economici (Interpello 15/202 del 12 gennaio).

Quanto costa la carta carburante?

Le carte carburante hanno un costo che va da 12 euro a 40 eur0 l’anno circa per l’abbonamento. Ci sono però altri costi da considerare, quindi per valutare la convenienza di una carta carburante bisogna considerare:

commissioni di gestione, che possono essere calcolate su base fissa o in percentuale delle spese medie mensili

di gestione, che possono essere calcolate su base fissa o in percentuale delle spese medie mensili depositi cauzionali, richiesti solitamente per le soluzioni post-pagate;

cauzionali, richiesti solitamente per le soluzioni post-pagate; opzioni che si pagano a parte, come telepedaggio o parcheggio.

Quali i vantaggi per le aziende delle carte carburante?

Oltre a gratificare i propri dipendenti, fidelizzandoli, le carte carburante hanno per le aziende semplificano la gestione amministrativa dei rimborsi per viaggi, trasferte e quant’altro. Con le carte carburante, infatti, il datore di lavoro gestisce in un’unica fattura tutte le carte dell’azienda e ottiene una segnalazione completa e chiara di tutte le transazioni.

In più con le carte carburante i rifornimenti, così come i pedaggi etc., vengono solitamente fatturati al netto di IVA in procedura Reverse Charge, semplificando anche la gestione di questo aspetto burocratico.

Per il dipendente ci sono semplificazioni, non dovendo anticipare le spese di carburante. Con le carte carburante, in alcuni casi, è possibile anche ottenere tariffe preferenziali, scontati.