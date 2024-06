Digitali, convenienti, etici e sostenibili: cosa rende speciali i Buoni Pasto Satispay e perché stanno rivoluzionando il settore offrendo un contributo concreto al rilancio delle piccole attività di quartiere.

Sono 10 milioni i lavoratori italiani che mangiano abitualmente fuori casa e ammonta a 3,2 milioni la quota di coloro che usano regolarmente i buoni pasto, uno strumento di welfare aziendale che si posiziona in cima alla classifica dei benefit più apprezzati dai dipendenti.

Focalizzando l’attenzione sul mercato italiano, ogni anno vengono erogati 600 milioni di buoni pasto ma trovare un servizio che garantisca un’esperienza di utilizzo smart e sostenibile non è facile come potrebbe sembrare. Tra un’accettazione spesso carente, commissioni elevate e lunghe code in cassa, infatti, le criticità non mancano.

In questo scenario non proprio equilibrato, tuttavia, i buoni pasto messi a disposizione da Satispay sono in grado di fare la differenza generando vantaggi per tutti i soggetti coinvolti: l’azienda, il dipendente e anche l’esercente, che può contare sulla massima trasparenza e convenienza.

Satispay sostiene le piccole realtà di quartiere

Negli ultimi anni c’è stato un crescente ritorno alla valorizzazione delle piccole botteghe, le realtà di quartiere caratterizzate da autenticità e artigianalità spesso messe da parte a favore della GDO.

Nell’ottica di favorire un consumo più consapevole e di promuovere una maggiore responsabilità sociale sul territorio, Satispay ha scelto di agevolare i piccoli esercenti – considerati soggetti chiave del tessuto imprenditoriale locale – spesso restii ad accettare i buoni pasto a causa delle commissioni che si aggirano tra il 12% e il 15%, ma anche dei tempi di incasso che possono estendersi fino a 120 giorni.

I Buoni Pasto Satispay, infatti, prevedono commissioni ridotte per le realtà minori e permettono all’esercente di incassarne il valore in un solo giorno lavorativo, effettuando un’unica transazione tramite la App dedicata senza dover dotarsi di POS aggiuntivo. La rete di accettazione è in continua espansione, includendo oltre 70 mila ristoranti, bar e supermercati convenzionati in tutta Italia.

Buoni pasto all-in-one con la App Satispay

Valore aggiunto della soluzione Satispay, inoltre, è l’esperienza d’uso e di accettazione facile e veloce che permette di utilizzare i buoni pasto in qualsiasi momento della giornata, weekend compreso.

Interamente digitali, i buoni non richiedono l’uso di plastica o carta e consentono alle aziende di compiere una scelta etica e sostenibile orientata a generare ricadute positive anche sull’ambiente, oltre che sugli esercizi commerciali di prossimità e sul benessere dei dipendenti.

Entrando più nel dettaglio del servizio, i Buoni Pasto Satispay sono caricati automaticamente in una sezione dedicata dell’App Satispay, in modo da non dover essere abbinati a strumenti di pagamento differenti ma attivando un processo di pagamento fluido e veloce solo in modalità contactless, presso tutte le attività convenzionate.

Vantaggi per le aziende e le Partite IVA

Per le aziende e le Partite IVA il risparmio fiscale che deriva dall’attivazione dei Buoni Pasto Satispay è evidente. Sono deducibili al 100% per le imprese e al 75% per le Partite IVA non forfettarie, ed esentasse per i dipendenti fino al valore di 8 euro per singolo buono.

È possibile attivare il servizio e gestire i buoni in modalità interamente digitale e in completa autonomia, registrandosi online e procedendo con gli ordini.

Essendo 100% digitali, inoltre, i Buoni Pasto Satispay non gravano sulle casse aziendali con alcun costo di produzione o di spedizione.

