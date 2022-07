Deduzioni sul personale nel Modello IRAP 2022: novità e istruzioni

Regime forfettario, cedolare secca, acconti d’imposta, abolizione IRAP, no tax area: ultime novità e anticipazioni sulle prossime misure riforma fiscale.

L’esonero IRAP per le persone fisiche si applica solo a partire dall’anno di imposta 2022, ok alla riscossione su attività precedente: il MEF chiarisce.

Abolizione IRAP limitato alle persone fisiche, esonero da giugno

Esonero IRAP per autonomi e ditte individuali, Partite IVA forfettarie e imprese familiari e aziende coniugali ma non per i professionisti associati.