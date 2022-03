Cessione crediti edilizi: riparte il 7 marzo la piattaforma Poste

Cessione crediti edilizi e Superbonus, riparte il mercato grazie alla nuova legge: Poste Italiane riavvia la piattaforma, operazioni al via dal 7 marzo.

Il ripristino delle cessioni del credito multiple sui bonus edilizi produce i primi risultati: Poste Italiane riattiva la sua piattaforma di acquisto crediti a partire dal 7 marzo. Lo ha annunciato l’amministratore delegato, Matteo Del Fante, spiegando come la nuova norma abbia sbloccato il mercato:

da lunedì 7 marzo, dopo aver allineato i processi al nuovo quadro normativo, saremo nuovamente aperti per i nostri clienti per acquistare i crediti.

La piattaforma di Poste Italiane, prima della sua sospensione in attesa di chiarimenti normativi, è stata una delle protagoniste del mercato dei crediti edilizi, offrendo anche specifiche soluzioni assicurative. Tutte le pratiche pendenti, tra l’altro, saranno evase entro fine marzo.

Cessione crediti: le nuove regole 28 Febbraio 2022 La nuova legge di riferimento è il decreto 13/2022, in base alla quale sono possibili in tutto tre cessioni del credito, di cui la prima libera e le successive due solo verso banche, finanziarie e assicurazioni vigilate. La cessione del credito deve sempre riguardare l’intera somma oggetto di detrazione edilizia, per tutte le fasi delle operazioni.

=> Calcolo cessione del credito

Lo sconto in fattura può essere anche parziale, mentre la cessione del credito deve riguardare l’intera somma agevolata. Cessione crediti, come funziona il bollino blu 23 Febbraio 2022 Il nuovo chiarimento si è reso necessario per specificare che la regola si applica anche al meccanismo del nuovo decreto. A garanzia del mercato contro le frodi, è stato anche istituito un meccanismo di tracciabilità, assegnando a ogni operazione un codice alfanumerico che la identifica. Una sorta di bollino blu che impedisce operazioni inesistenti o fittizie.