Superbonus 110%: cessione credito a Poste Italiane

Poste Italiane attiva la procedura di cessione del credito per i titolari di un conto BancoPosta: domanda senza documentazione e presso gli uffici postali.

Cessione credito: i documenti per la banca 15 Settembre 2020 Anche Poste Italiane figura tra i soggetti interessati ad acquisire i crediti ceduti nell’ambito del Superbonus al 110%, offrendo la possibilità di ottenere liquidità a cittadini e imprese titolari di un conto BancoPosta.

Per accedere al servizio di cessione del credito di imposta, non sarà necessario presentare alcuna documentazione per istruire la pratica, ma dopo aver stipulato il contratto di cessione – online o in ufficio postale – il correntista che avrà maturato il credito fiscale dovrà solo accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e comunicare i dati della cessione.

I correntisti BancoPosta a partire dal 19 ottobre potranno recarsi presso gli uffici postali o attivare la procedura online per la cessione dei crediti previsti dalla normativa incentivante, come stabilito dal Decreto Rilancio per quanto riguarda il Superbonus che permette il 110% di detraibilità delle spese e la possibilità per il beneficiario di cedere il corrispondente credito fiscale a qualsiasi soggetto terzo.

A partire dalla fine di settembre, Poste Italiane metterà a disposizione nell’area pubblica del portale internet ufficiale un “simulatore” del prezzo di acquisto dei crediti d’imposta di cui al Decreto Rilancio.