Credito d’imposta prima casa under 36: il codice tributo

Codice tributo per utilizzare in compensazione il credito d'imposta acquisto prima casa per giovani under 36: regole e istruzioni di utilizzo del bonus.

Per utilizzare il credito d’imposta per acquisto prima casa giovani sotto i 36 anni ed ISEE fino a 40mila euro, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un codice tributo specifico, con la Risoluzione 62/2021. Si tratta dell’agevolazione destinata a coloro che non hanno ancora compiuto il 36esimo anno di età, introdotta dal dl 73/2021 (il decreto Sostegni Bis), sui cui è già intervenuta la circolare 12/2021 del Fisco. La norma prevede, tra le diverse agevolazioni, anche un credito d’imposta pari all’IVA pagata sull’acquisto della prima casa, a titolo oneroso, nell’anno in cui viene stipulato il rogito.

Prima casa under 36: il credito d’imposta

Il beneficio consiste nell’esenzione d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, nel riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto casa soggetto a IVA e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui casa (acquisto, costruzione e ristrutturazione). In base al comma 9 dell’articolo 64 del decreto 73/2021, si applica solo agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (entrata in vigore del dl) e il 30 giugno 2022. Per quanto riguarda il credito maturato:

può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,

dalle di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto

delle imposte sui delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto può essere usato in compensazione nelle altre fattispecie previste dal decreto legislativo 241/1997.

Il codice tributo prima casa under 36

Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 è “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”. Bisogna indicarlo nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà.