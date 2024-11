Retail Real Estate in solida crescita e in rapida evoluzione

Il mercato immobiliare commerciale italiano si espande, tra format innovativi e nuove aperture: i trend emergenti al XII Retail Real Estate di Confimprese.

Il settore immobiliare commerciale in Italia mostra segnali di crescita, con 1.346 strutture attive e una pipeline di sviluppo in corso che include 15 nuovi progetti e ampliamenti previsti entro il 2027.

La ricerca presentata nel XII Retail Real Estate di Confimprese, basata sui dati esclusivi dell’Osservatorio Reno, conferma l’interesse per i centri commerciali di fascia media e premium e il ruolo sempre più rilevante di nuovi concept come parchi commerciali e travel retail, in forte espansione dal 2019.

Strutture immobiliari commerciali: dati e trend

Il report dell’Osservatorio Reno evidenzia una crescita dello 0,9% CAGR (tasso di crescita annuale composto) dal 2019, per un totale di 997 centri commerciali attivi in Italia, e la pipeline di 15 nuovi progetti e ampliamenti indica la fiducia degli investitori nel settore.



Crescita delle strutture retail

Il segmento dei Parchi Commerciali e del Travel Retail è il più dinamico, con un incremento del 10,1% nel periodo 2019-2024, mentre i Factory Outlet hanno registrato una leggera flessione (-0,6%).

Struttura CAGR 2019-2024 Centri Commerciali +0,9% Parchi Commerciali e Travel +10,1% Factory Outlet Center -0,6%

Tendenze emergenti

Secondo Mario Resca, presidente di Confimprese, l’evoluzione del mercato risponde ai cambiamenti dei comportamenti dei consumatori italiani, sempre più orientati a spese ridotte e a consumi mirati in settori chiave come la ristorazione economica e il Pet&Garden. Le persone cercano esperienze accessibili senza rinunciare alla socialità e, dopo la pandemia, la cura degli animali ha acquisito una rilevanza crescente.

Il Food&Beverage e il Pet&Garden registrano un aumento della domanda di spazi all’interno dei centri commerciali e una crescita di affitto degli spazi retail.

Flussi di traffico nei centri commerciali

L’analisi di PlaceSense su 160 centri commerciali italiani ha mostrato una crescita dei flussi di traffico del 4,8% rispetto all’anno scorso, con un aumento del 20,5% rispetto al 2021.

I pattern di visita mostrano nuove abitudini di visita: cresce il traffico nei giorni feriali, mentre quello nel weekend subisce una lieve contrazione.

Periodo Traffico 2021 Base 2022 +10% 2023 +15,7% 2024 +20,5%

Le fasce orarie mattutine sono in espansione, a discapito di quelle serali.

L’Osservatorio Catene Reno rileva una forte dinamica nei settori non-Food e Food&Beverage. Dal 2021 al 2024, le 71 catene analizzate hanno apportato modifiche (aperture, chiusure, rilocazioni) sul 27% della rete di punti vendita, per un totale di 15.893 sedi.

Le categorie merceologiche con maggiore attività di sviluppo risultano essere food&beverage e pet&garden, mentre settori come casa, elettronica e beni per la persona mantengono una crescita più stabile. Il Nord-Ovest rimane il fulcro dello sviluppo, sia nei centri commerciali sia nei centri urbani.

Come si delinea il futuro del Retail Real Estate

Il mercato italiano del retail real estate nel 2024 si conferma solido e in crescita, con l’emergere di nuove abitudini di consumo e un forte orientamento verso i segmenti food&beverage e pet&garden.

Le dichiarazioni di Gian Enrico Buso, managing partner di Reno Your Retail Partners, ben sintetizzano la trasformazione in atto dei centri commerciali in veri e propri hub territoriali multifunzionali.

Il mercato sta attraversando una fase di profonda trasformazione. La chiave del successo sta nella capacità di anticipare e soddisfare le nuove esigenze dei consumatori,” afferma Buso. Questo approccio segna il passaggio dei centri commerciali da destinazioni esclusivamente dedicate allo shopping a spazi più integrati nella vita sociale e culturale del territorio.

In ultima analisi, le catene retail adottano nuove strategie di mercato, con un mix di aperture, rilocazioni e rinnovamenti mirati per intercettare le nuove esigenze dei consumatori.

Le previsioni per i prossimi anni indicano uno sviluppo orientato alla creazione di spazi multifunzionali e alla riconfigurazione dei format commerciali in base alle nuove esigenze dei consumatori. Il settore si prepara a un’evoluzione che coinvolge non solo il modello di business, ma anche il concetto stesso di centro commerciale come punto di riferimento per la comunità.