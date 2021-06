Mutuo prima casa garantito: modello di domanda e banche aderenti

Dal 24 giugno i giovani fino a 36 anni con ISEE entro 40mila euro possono fare richiesta di mutuo prima casa agevolato con garanzia di Stato all'80%.

Online modello e procedure per i giovani fino 36 anni ed ISEE fino a 40mila euro che fino al 30 giugno 2022 possono fare richiesta di accesso al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, con copertura fino all’80% per un mutuo fino a 250mila euro, per l’acquisto di un immobile non di lusso e che risulti prima abitazione (in attuazione delle agevolazioni previste dal decreto Sostegni bis). Con un calcolo ISEE superiore alla soglia indicata, la garanzia è al 50%. Le categorie prioritarie per l’accesso all’agevolazione sono le seguenti:

Coppia coniugata o convivente da almeno due anni, di cui almeno uno dei due under 36.

Famiglia monogenitoriale con figli minori (persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore; persona separata/divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore)

Giovani che non abbiano compiuto trentasei anni.

Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.

Modello e procedura

Il modulo di domanda per mutuo agevolato prima casa riguarda tre casistiche: acquisto; acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica; acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore). Al modulo bisogna allegare la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

=> Scarica il Modello di domanda di Mutuo Prima Casa con Garanzia

Per quanto riguarda l’iter, se la banca accetta (non è obbligata) la richiesta e inoltra la domanda di garanzia a Consap, entro 20 giorni viene comunicata alla banca l’ammissione, mentre nei successivi 90 giorni la banca comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito o la mancata erogazione (in tal caso, la garanzia decade). Resta comunque facoltà della banca – in base a proprie ed esclusive valutazioni – decidere se concedere o meno il mutuo e se fare ricorso alla garanzia del Fondo. Le banche si impegnano comunque a non chiedere garanzie aggiuntive – non assicurative – oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato. Attenzione: in caso di inadempimento del mutuatario, il Fondo liquida alla banca l’importo previsto dalla garanzia ma poi agisce nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma, anche mediante iscrizione a ruolo. La domanda si presenta alle banche convenzionate, utilizzando lo specifico modello di richiesta, fino al 30 giugno 2022.