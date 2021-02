Lombardia: esenzione bollo auto per Taxi e NCC

Esenzione tassa auto per Taxi e imprese che forniscono servizio di noleggio con conducente per l’intero anno 2021.

La Regione Lombardia riconosce l’esenzione dal pagamento del bollo auto ai Taxi e alle imprese che forniscono servizi di noleggio con conducente, per quanto riguarda l’intero anno 2021.

Una decisione che ha come obiettivo quello di aiutare le categorie colpite dall’emergenza Covid-19, che potranno beneficiare dell’esenzione dal versamento della tassa auto per quanto riguarda i veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus/auto con conducente o mediante servizio di Taxi.

Secondo quanto previsto dall’amministrazione regionale, i beneficiari dell’esenzione non sono tenuti a presentare alcuna domanda per poter usufruire della misura. L’esenzione avviene in automatico, infatti i sistemi di riscossione non consentono il pagamento della tassa. Il provvedimento è stato fortemente voluto dalla Giunta lombarda, come ha sottolineato la consigliera regionale Silvia Scurati:

Si tratta di una categoria mortificata a causa del Covid che ha già visto ridurre le proprie entrate tra il 50% e il 70%. Oltre a due tipologie diverse di ristori regionali, tra dicembre e gennaio, questa esenzione va incontro ai lavoratori lombardi per alleggerirli dalle difficoltà economiche non ancora superate.