Lombardia: credito agevolato per imprese e professionisti

La misura Credito F.A.C.I.L.E. per fornire una risposta concreta al fabbisogno di liquidità delle imprese e dei professionisti lombardi.

Regione Lombardia e Finlombarda Spa lanciano l’iniziativa ‘Credito F.A.C.I.L.E.’, progetto concreto per agevolare il credito delle imprese e dei professionisti, fornendo una risposta concreta al fabbisogno di liquidità.

Finlombarda ha avviato la procedura per la selezione di un fondo di credito nel quale investire un plafond di risorse fino a 15 milioni di euro, promuovendo azioni di sostegno concrete per facilitare accesso al credito alle imprese.

Nell’attuale situazione emergenziale, imprenditori e professionisti hanno bisogno di azioni di sostegno concrete – spiega l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi .- Obiettivo prioritario di Regione Lombardia è quello di sostenere le attività produttive non solo a superare l’attuale fase critica ma soprattutto a fare in modo che possano rilanciarsi e tornare a competere. La Regione è e sarà sempre dalla loro parte.

Le PMI e i professionisti lombardi potranno beneficiare di finanziamenti di piccolo taglio in tempi rapidi, per importi fino a 150mila euro per i nuovi programmi di investimento e per il capitale circolante, anche grazie all’utilizzo di soluzioni innovative che ne facilitano l’accesso.