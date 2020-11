Ristori, contributi fondo perduto al via: istruzioni di domanda

Chi non aveva già chiesto i contributi a fondo perduto del Dl Rilancio può fare domanda per quelli dei Decreti Ristori: procedura, istruzioni e scadenze.

Decreto Ristori Ter approvato in CdM 20 Novembre 2020 Dal 20 novembre al 15 gennaio i titolari di partita Iva possono fare domanda per i contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis”. Per inoltrare la richiesta si usa l’apposito Modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate (“Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis” per l’indennizzo degli operatori colpiti dalla chiusura).

Chi aveva già fatto richiesta ai tempi del Dl Rilancio riceverà invece in automatico l’accredito dei nuovi indennizzi.

Come presentare l’istanza

La domanda di accesso ai contributi di entrambi i decreti Ristori (Dl n. 137/2020 e Dl n. 149/2020) va presentata mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e poi con invio tramite l’applicativo “Desktop telematico”. L’autenticazione potrà avvenire con credenziali Fisconline /Entratel, CNS o SPID.

Nell’istanza devono essere indicati il codici fiscale del richiedente, quello dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sui requisiti e l’IBAN del conto corrente per l’accredito.

Scadenze e procedura

Le domande si inviano entro il 15 gennaio 2021. In caso di errore, entro tale periodo si può inoltrare una seconda istanza, in sostituzione della prima, purché non sia stata già messa i pagamento. Dopo l’invio il sistema rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico. Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza o lo scarto con indicazione dei motivi. Le proprie ricevute sono conservate nella propria area riservata del sito dell’Agenzia (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). Prima di erogare il contributo, l’Agenzia effettua controlli in Anagrafe tributaria del codice IBAN.

Area tematica per i Ristori

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata creata una nuova area tematica, raggiungibile dalla home page, che raggruppa le informazioni su tutti i contributi a fondo perduto: procedura di richiesta del contributo, calcolo delle somme spettanti, cosa fare in caso di errori, deleghe degli intermediari, riferimenti normativi e provvedimenti dell’Agenzia.

Requisiti Dl Ristori

I contributi si rivolgono ai titolari di partita IVA attiva al 25 ottobre e non cessata al momento della domanda.

Ulteriori requisiti:

attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco nell’allegato 1 del Decreto;

fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai due terzi rispetto al mese di aprile 2019 (non necessario se la partita Iva era stata attivata dal 1° gennaio 2019).

Fondo perduto, come si calcola il contributo 12 Novembre 2020 Le somme a ristoro non potranno superare i 150mila euro per ciascun beneficiario. Viene comunque garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando la percentuale a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi.

La base di calcolo del contributo è determinata applicando una percentuale alla differenza di fatturato:

20% con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro,

15% con ricavi o compensi da 400mila euro fino a 1 milione di euro,

10% con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Requisiti DL Ristori-bis

Il contributo è destinato ai titolari di partita IVA con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni “rosse”.

Ristori Bis: calcolo contributo 11 Novembre 2020 Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del Decreto Ristori: codice Ateco nell’allegato 2 del Ristori bis; per attività precedenti al 2019, calo di fatturato ad aprile del 33% rispetto ad aprile 2019.

In ogni caso, partita IVA attivata prima del 25 ottobre e non cessata al momento della domanda.