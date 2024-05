Aiuti di Stato: comunicazioni dal Fisco su irregolarità

Sblocco compensazione crediti d’imposta per investimenti Transizione 4.0: ecco i due modelli di comunicazione da inviare al GSE e la procedura da seguire.

Nuova Sabatini, Resto al Sud, Fondo imprese creative e Green New Deal: 4 misure che concedono contributi a fondo perduto alle PMI anche nel 2024.

Decreto PNRR (DL 19/2024) approvato assieme ai nuovi incentivi Transizione 5.0 per le imprese, ecco le novità dopo gli ultimi correttivi.

Incentivi Editoria al via: 10mila euro per ogni assunzione

Al via gli incentivi da 10mila euro per l’assunzione di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato, 14mila euro per la stabilizzazione dei precari.