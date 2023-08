Incentivi Brevetti e Marchi: bandi MIMIT 2023 dal 24 ottobre

In arrivo i nuovi bandi del MIMIT per le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ a sostegno delle piccole e medie imprese: apertura sportelli dal 24 ottobre.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MIMIT con la programmazione 2023 dei bandi inerenti alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, è ufficiale il nuovo calendario relativo all’emanazione dei relativi avvisi.

Calendario bandi 2023

I nuovi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale sono in corso di registrazione presso gli organi di controllo. Pur con alcune novità, vanno in continuità con le precedenti agevolazioni e fissano la data di apertura degli sportelli:

dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+

2023 per Brevetti+ dal 7 novembre 2023 per Disegni+

2023 per Disegni+ dal 21 novembre 2023 per Marchi+

Per l’anno 2023 ci sono a disposizione 32 milioni di euro complessivi, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+.

Avvisi 2023 Brevetti+, Disegni+ e Marchi+

Riforma UE sui brevetti delle PMI 2 Maggio 2023 Grazie alla dotazione finanziaria pari a 32milioni di euro, infatti, le piccole e medie imprese potranno beneficiare di contributi economici mirati a supportare la proprietà industriale per il triennio 2021-2023.

Il piano prevede la suddivisione delle risorse come segue:

20 milioni per Brevetti+;

10 milioni per Disegni+;

2 milioni per Marchi+.

Come e quando fare domanda

Secondo quanto previsto, gli avvisi di riapertura dei bandi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, pubblicato in data 13 luglio 2023 (online anche sul sito www.uibm.mise.gov.it).

A seguito dell’emanazione dei bandi saranno fissati i termini di presentazione delle domande di contributo, probabilmente con apertura a partire da fine settembre, inizio ottobre, in analogia a quanto avvenuto lo scorso anno.

Se si replicherà quanto previsto per l’edizione 2022 degli incentivi, le istanze si presenteranno esclusivamente online, attraverso il sito di Invitalia, in area riservata, con accesso tramite identità digitale (SPID, CNS, CIE). Le domande, si norma, si compilano online allegando business plan e documentazione richiesta. In genere non sono previste graduatorie e si procedere ad istruttoria in base all’ordine cronologico di presentazione, con valutazione di merito e colloquio.