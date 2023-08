Fondo Indigenti: contributi a fondo perduto per il Superbonus 2023

Arriva il nuovo “Fondo Indigenti” per il Superbonus 2023 dei contribuenti con redditi fino a 15.000 euro: contributo a fondo perduto per finire i lavori.

Conto alla rovescia per l’accesso al “Fondo Indigenti” previsto dal Decreto Aiuti-quater per aiutare i meno abbienti a completare nel 2023 i lavori ammessi al Superbonus.

I criteri e le modalità di accesso ai contributi sono state pubblicate, mentre è atteso entro due mesi il provvedimento con le istruzioni di domanda.

Vediamo i dettagli.

Fondo Indigenti Superbonus: cosa è e come funziona

Il Decreto Aiuti-quater (articolo 9 del Decreto 176/2022) ha previsto l’istituzione del “Fondo Indigenti”. Regolamentato con il DM 31 luglio 2023 (pubblicato in Gazzetta il 25 agosto), il Fondo mira a garantire l’accesso al Superbonus per i contribuenti aventi redditi entro i 15.000 euro.

Criteri di accesso al Fondo Indigenti 2023

Le istruzioni per la domanda saranno rese disponibili entro 60 giorni dall’Agenzia delle Entrate (AdE). Nel frattempo, il decreto del MEF ha definito i criteri e le modalità per l’assegnazione del contributo a fondo perduto, relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Requisiti per il contributo a fondo perduto

Il contributo è destinato alle persone fisiche che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico, sismabonus, installazione di fotovoltaico e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Parimenti, è concesso per la quota riferita al medesimo soggetto per interventi condominiali di analoga natura.

I requisiti per l’accesso includono:

reddito non superiore ai 15.000 euro;

diritto reale di godimento o di proprietà sull’unità immobiliare;

immobile abitazione principale.

Importi e spese ammesse al contributo del Fondo Indigenti

Ai fini dell’erogazione del contributo (che dispone di un plafond da 20 milioni di euro), rilevano soltanto le spese sostenute (certificate da relativi bonifici) nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

Il contributo è concesso entro il limite di spesa di 96.000 euro, anche se la detrazione spettante dovesse essere stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020. Il tetto è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta.

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più titolari di quote di diritto sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è riparametrato in base alla quota di spesa sostenuta dal richiedente.

Come si calcola il contributo

L’importo del contributo è pieno soltanto se le risorse a disposizione saranno superiori all’importo complessivo dei contributi richiesti. Nello specifico:

se il rapporto percentuale tra ammontare delle risorse stanziate e ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, il contributo è pari al 100% dell’importo richiesto;

dell’importo richiesto; se tale rapporto è compreso fra il 10 e il 100%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la relativa percentuale che ne deriva;

che ne deriva; se il rapporto tra risorse disponibili e importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%.

Come fare domanda di contributo

I richiedenti dovranno presentare la domanda di accesso al contributo del Fondo Indigenti all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2023, per via telematica. Ogni richiedente potrà presentare un’unica istanza.

Per le modalità di compilazione dell’istanza, come anticipato, si attende il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto MEF (avvenuta il 25 agosto).