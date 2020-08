Bonus Mobili, come si applica nel 2020

Detrazione 2020 per arredi destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata: Guida sul Bonus Mobili dell'Agenzia delle Entrate.

Ecobonus 2020 e lavori trainati: detrazioni fiscali per infissi 18 Agosto 2020 La proroga in Legge di Bilancio del Bonus Mobili al 2020 rende agevolabile l’acquisto di arredi ed elettrodomestici destinati a immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione a partire dal primo gennaio 2019.

Tutti i dettagli sono contenuti nella Guida dell’Agenzia delle Entrate, che spiega come utilizzare la detrazione IRPEF sulle spese in corso d’anno. In sostanza, le regole sul Bonus Mobili sono comunque le stesse già applicate negli scorsi passati.

In estrema sintesi, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), destinati a immobili o parti comuni di edifici residenziali oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata.

E’ pari al 50% su un tetto di spesa di 10mila euro, si applica in dieci quote annuali di pari importo direttamente in dichiarazione dei redditi.

Bonus Mobili non ereditabile 25 Novembre 2019 Il collegamento temporaneo fra i lavori di ristrutturazione e l’acquisto di mobili è invece abbastanza stringente. Lo prevede esplicitamente il testo della legge (comma 2, articolo 16, dl 63/2013), in base al quale il bonus 2020 è destinato ai contribuenti che fruiscono della detrazione ristrutturazioni «limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Il senso è che i lavori devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

Per quanto riguarda i mobili acquistati nel 2019, per sfruttare la detrazione i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati dal primo gennaio 2018. Diversamente, quest’anno non si possono detrarre in dichiarazione.

Di contro, i mobili non devono essere necessariamente destinati allo stesso ambiente oggetto di ristrutturazione, basta che corrisponda l’immobile.

La Guida al Bonus Mobili dell’Agenzia delle Entrate ricorda infatti che la data di inizio lavori di ristrutturazione deve precedere quella in cui si acquistano i beni, mentre non è fondamentale che le relative spese siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.