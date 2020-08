Ecobonus 2020 e lavori trainati: detrazioni fiscali per infissi

Per cambiare gli infissi è possibile sfruttare le detrazioni Ecobonus 110% se la sostituzione rientra nei lavori trainati: requisiti e regole.

DL Rilancio: guida all'Ecobonus 110% 14 Luglio 2020 Per sostituire gli infissi del proprio immobile è possibile sfruttare le detrazioni fiscali previste dal Governo per questo tipo di interventi.

Attualmente, per la sostituzione di porte e finestre la detrazione minima è pari al 50% delle spese sostenute.

Con le novità introdotte dal Dl Rilancio (articolo 119 del dl 34/2020), è poi possibile usufruire dell’Ecobonus al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 anche per sostituire gli infissi, a patto di rispettare determinate condizioni. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Sostituzione infissi: come accedere all’Ecobonus 110%

Per avere diritto al cosiddetto Superbonus 110%, ovvero al nuovo Ecobonus 2020, è necessario che, oltre alla sostituzione degli infissi, venga effettuato almeno uno degli altri lavori definiti “trainanti“:

coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell’edificio (fino a massimo 60mila euro);

installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore (tetto massimo 30.000 euro). In ogni caso è richiesto il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento del miglioramento massimo tecnicamente raggiungibile, da attestare tramite certificazione APE.

lavori per migliorare il livello antisismico dell’edificio già ammessi al sismabonus (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del dl 63/2013).

Lavori trainati

Effettuando un intervento trainante, la detrazione fiscale spettante per tutti i lavori di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del dl 63/2013 (Ecobonus), viene portata al 110%. In questa ipotesi, pertanto, potrà essere detratta integralmente anche la spesa sostenuta per la sostituzione dei lavori trinati compresi gli infissi, così come le schermature solari (tende da sole, tende tecniche e persiane), fino ad un massimo di 60mila euro, o di impianti fotovoltaici (fino a un massimo di 48.000 euro).

Opzioni

Sia che si acceda all’Ecobonus 110% che alla detrazione fiscale al 50%, sarà inoltre possibile scegliere tra tre opzioni:

detrazione in dichiarazione dei redditi, spalmata su 5 anni;

cessione del credito, anche a banche e istituti finanziari;

, anche a banche e istituti finanziari; sconto in fattura, poi recuperato come credito d’imposta.