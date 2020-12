Il Natale di Iper per le aziende: cesti e Virtual Card 2020

Iper è al fianco delle aziende che in occasione del Natale vogliono valorizzare la fiducia di collaboratori e clienti: l’offerta completa, dai cesti enogastronomici ai buoni spesa virtuali.

Le festività natalizie 2020 segnano un anno difficile che si avvia finalmente alla conclusione, un percorso lungo dodici mesi che ha visto molte aziende raggiungere diversi risultati nonostante le criticità dovute all’emergenza sanitaria, grazie soprattutto all’impegno dei dipendenti e alla fedeltà dimostrata dai clienti.

Con il Natale alle porte, la scelta di valorizzare i collaboratori e mostrare gratitudine alla clientela si rivela molto vantaggiosa per le imprese, che proprio quest’anno dovranno rinunciare ai consueti momenti aziendali di condivisione generalmente programmati prima delle feste.

Abbracciando la “nuova normalità” e cercando di andare incontro alle esigenze più concrete e legate alla quotidianità, le aziende possono affidarsi a un partner affidabile per organizzare la campagna natalizia. Iper La grande I – che rappresenta una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, tra le poche interamente di proprietà italiana -, offre alle aziende e ai professionisti con Partita IVA l’opportunità di prenotare i cesti natalizi, personalizzandoli secondo le esigenze individuali. Forte della sua esperienza e della vasta rete di ipermercati e superstore situati in quattro regioni italiane, Iper propone anche l’attivazione della Virtual Card come regalo di Natale aziendale, carta regalo completamente digitale.

Cesti natalizi: l’offerta di Iper La grande I

Per Iper La grande I il Natale 2020 è l’occasione perfetta per omaggiare e ringraziare dipendenti, fornitori e clienti attraverso un dono utile che possa sortire effetti positivi nel quotidiano del destinatario. I cesti natalizi enogastronomici incarnano perfettamente la mission del Gruppo Finiper, di cui Iper fa parte: rendere la qualità accessibile a tutti, puntando su sostenibilità, convenienza e italianità. I cesti natalizi di Iper La grande I si adattano a ogni gusto, si caratterizzano per dimensioni differenti ma hanno un denominatore comune: la presenza di prodotti selezionati dagli esperti in qualità appartenenti alle eccellenze gastronomiche Made in Italy, partendo dagli ingredienti gourmet e proseguendo con vini grandi vigne, compresi i migliori pandori e panettoni della tradizione italiana. L’offerta di Iper La grande I comprende, ad esempio:

Cesto Exclusive : raffinato e variegato, propone una selezione di prodotti alimentari e vini pregiati al costo di 99,90 euro. Ideale per ringraziare i clienti più affezionati e valorizzare una collaborazione di lunga data;

: raffinato e variegato, propone una selezione di prodotti alimentari e vini pregiati al costo di 99,90 euro. Ideale per ringraziare i clienti più affezionati e valorizzare una collaborazione di lunga data; Cesto Sapori della Tradizione : soluzione perfetta per le aziende con pochi dipendenti e per esprimere riconoscenza a tutti coloro che hanno dimostrato fedeltà all’azienda. Ha un costo di 79,90 euro;

: soluzione perfetta per le aziende con pochi dipendenti e per esprimere riconoscenza a tutti coloro che hanno dimostrato fedeltà all’azienda. Ha un costo di 79,90 euro; Cesto La Madia : rappresenta l’omaggio adatto per ringraziare dipendenti, clienti e fornitori, offrendo una selezione di prodotti delle migliori marche italiane. Costa 59,90 euro;

: rappresenta l’omaggio adatto per ringraziare dipendenti, clienti e fornitori, offrendo una selezione di prodotti delle migliori marche italiane. Costa 59,90 euro; altri cesti e set regalo, come il Cesto Oro Nero e il Cesto Merry Christmas al costo rispettivamente di 24,90 e 14,90 euro, adatti per organizzare campagne natalizie meno impegnative ma di sicuro successo.

Virtual Card Iper: flessibile e personalizzabile

I buoni spesa virtuali sono un’idea regalo molto efficace in ambito professionale. Permettono di fare un dono gradito anche a un destinatario che non si conosce in modo approfondito, concedendo la possibilità di spendere l’importo sulla base delle preferenze individuali. Pratica e vantaggiosa, la Virtual Card è particolarmente indicata per incentivare i dipendenti, permettendo loro di utilizzare l’importo per l’acquisto dei prodotti presenti presso il punto vendita Iper scelto, con alcune eccezioni. Le Virtual Card di Iper:

possono essere richieste dai professionisti dotati di Partita Iva;

sono fornite con valori nominali personalizzati;

possono essere personalizzate con una dedica e vengono utilizzate con modalità a scalare;

permettono alle aziende di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla disciplina che regola i regali aziendali.

La Virtual Card si attiva al momento del pagamento della stessa da parte del cliente e l’importo può essere definito in fase di acquisto, reso disponibile anche in più soluzioni fino al completo esaurimento del credito.

Maggiori informazioni sulle promozioni Iper La grande I sono disponibili sul sito ufficiale.