Regali di Natale: soluzioni e offerte per PMI, anche online

La scelta degli omaggi natalizi aziendali non deve mai essere lasciata al caso: le migliori soluzioni per fidelizzare clienti e dipendenti aggiungendo valore alla loro quotidianità.

I regali di Natale aziendali rappresentano una tradizione consolidata in ambito business, una pratica molto apprezzata dai dipendenti, dai clienti e dai fornitori che per le imprese rappresenta un impegno in grado di generare vantaggi a lungo termine. Mai come quest’anno la campagna natalizia riveste un ruolo determinante, considerando il perdurare dell’emergenza sanitaria che necessariamente limiterà gli eventi aziendali e i momenti di condivisione collettiva in occasione delle festività 2020.

Per le aziende dedicare la giusta attenzione alla scelta dei regali di Natale si rivela di fondamentale importanza: gli omaggi aziendali permettono di prendersi cura di clienti e dipendenti ma non devono essere considerati gesti di cortesia fine a sé stessi, costituendo una strategia efficace per costruire un rapporto di fiducia reciproca con i collaboratori, un’opportunità per fidelizzare la clientela e acquisirne di nuova. Le PMI, in particolare, non dovrebbero perdere l’occasione di costruire una solida reputazione aziendale proprio attraverso i regali di Natale, la cui scelta non deve essere mai lasciata al caso.

Cesti natalizi: perché sono una scelta di successo

Regalare un cesto natalizio ai propri clienti e dipendenti non è mai una scelta banale o scontata, al contrario il suo vantaggio principale è dato dalla possibilità di aggiungere valore alla quotidianità di chi lo riceve. È una soluzione in grado di soddisfare un’ampia platea di destinatari e permette di variare il contenuto tenendo conto del budget a disposizione.

Se si conoscono le preferenze individuali, inoltre, è possibile optare di volta in volta per una soluzione personalizzata. Soprattutto nelle piccole imprese, ad esempio, personalizzare gli omaggi aziendali rappresenta una strategia di marketing non solo fattibile ma anche molto efficace per costruire relazioni professionali durature. Non meno importante per le aziende, inoltre, è la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali previste per l’acquisto di omaggi aziendali, destinati sia ai dipendenti sia ai clienti.

Cesti di Natale Iper La grande i: prodotti e offerte

Iper La grande i, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata di proprietà italiana, offre alle aziende l’opportunità di prenotare e acquistare i cesti natalizi disponibili sia presso gli store sia online, accedendo al portale ufficiale. Da sempre impegnata a rendere la qualità accessibile a tutti, Iper La grande i garantisce un vasto assortimento caratterizzato da qualità e convenienza, mettendo a disposizione raffinati cesti enogastronomici contenenti prodotti selezionati dagli esperti in qualità.

L’offerta si adatta a ogni gusto ed è disponibile in dimensioni differenti, andando incontro alle diverse necessità aziendali. Ciascuna soluzione si caratterizza sempre per la presenza di ingredienti appartenenti alle eccellenze gastronomiche Made in Italy.

Cesto Exclusive

Il Cesto Exclusive proposto da Iper è perfetto come regalo di Natale destinato ai clienti più importanti che meritano un omaggio significativo. È la soluzione ideale per celebrare una collaborazione storica che ha un notevole valore per l’azienda. Il cesto si compone di una selezione di prodotti di qualità e nasce da un attento lavoro di ricerca volto a valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane. Il costo è pari a 99,90 euro.

Cesto Special

Il Cesto Special, disponibile in diverse varianti al costo di 39,90 euro, è perfetto per omaggiare i clienti e può rappresentare la soluzione perfetta per le imprese con pochi dipendenti, ai quali esprimere riconoscenza per il lavoro e la fedeltà all’azienda. Il cesto può anche rappresentare l’omaggio natalizio perfetto per esprimere la stima aziendale nei confronti dei fornitori.

Altre proposte

Oltre al Cesto Gift, che con una spesa di 29,90 euro permette di regalare una selezione di prodotti gastronomici prelibati, Iper mette a disposizione anche set da degustazione e una serie di vini e grappe pregiate, confezionati all’interno di eleganti scatole regalo accompagnati da specialità dolciarie delle migliori marche.

Maggiori informazioni sulle promozioni Iper La grande I sono disponibili sul sito ufficiale.