Rendimenti BOT: investire in titoli di Stato a breve termine e in BTP Più

BOT a breve termine, CCT e BTP Più meno rischiosi per contenere l'impatto delle tensioni di mercato sui rendimenti di titoli di Stato: le date di febbraio.

Il 13 marzo sarà la prossima data utile per conoscere la decisione della Banca Centrale Europea in merito a un ulteriore taglio dei tassi d’interesse, successivo alla riduzione di 25 punti base resa nota alla fine di gennaio.

Una ulteriore discesa avrebbe come vantaggio anche l’innalzamento del livello di redditività relativo ai titoli di Stato. Tuttavia, potrebbe anche succedere che la BCE decida questa volta di mantenere invariato il costo del denaro senza applicare alcuna riduzione.

Redditività dei titoli di Stato: scenario attuale

Considerato lo scenario attuale, investire in obbligazioni a breve termine sembra dunque essere la scelta meno rischiosa in questo momento, tenendo conto non solo del contesto macro-economico europeo ma anche di quello statunitense e delle nuove tensioni geo-politiche che stanno caratterizzando questo primo quarto del 2025.

Anche la Federal Reserve (FED) è peraltro chiamata ad esprimersi in merito al taglio del tasso di riferimento.

Rendimenti dei BOT nel 2025

Calendario aste BOT e BTP di febbraio 2025 31 Gennaio 2025 Tra i titoli di Stato meno rischiosi al momento, quindi, figurano il BOT (Buoni del Tesoro) a breve termine e i CCT (Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor), seppur rispettivamente privi di cedole e con tempistiche lunghe e cedola variabile, caratteristica che permette però di fronteggiare i cambiamenti dei mercati adattandosi alle fluttuazioni economiche.

A tale proposito il 12 febbraio, lo ricordiamo, è in programma la prossima emissione di BOT con scadenza a 12 mesi, titolo che ha subito un drastico calo di rendimento lo scorso anno ma che nel 2025 dovrebbe registrare una lieve ripresa, attestandosi su 2% (BOT a un anno in scadenza a dicembre 2025). Per fare un esempio, il rendimento del titolo Bot Zc Aug25 A Eur, BOT a sei mesi con scadenza ad agosto 2025, segna ad oggi un rendimento netto pari a 1,99%.

Il rendimento dell’asta BOT a sei mesi di fine gennaio è stato pari a 2,536%, in calo di 19 punti base. Per il BOT a 12 mesi, il rendimento netto è stato calcolato pari a 2,044%.

Prossime aste di BOT in collocamento

Ecco le date delle prossime aste:

Collocamento Titolo 12 febbraio BOT a 12 mesi 13 febbraio Emissione a medio-lungo termine 25 febbraio BTP SHORT E BTP€i 26 febbraio BOT 27 febbraio Emissione a medio-lungo termine 29 febbraio BOT a sei mesi

Occhi puntati sul BTP Più

Il 17 febbraio è invece in programma il collocamento del nuovo BTP Più, su cui il Governo punta per fare cassa, offrendo cedole garantite e crescenti nel tempo, nonché la possibilità di rimborso anticipato per compensare la lunga durata del titolo (8 anni).

Qui la scheda informativa del titolo e le FAQ di Governo su questo nuovo strumento d’investimento pensato per i piccoli risparmiatori.