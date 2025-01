Calendario aste BOT e BTP di febbraio 2025: tutte le date e le novità

Tutti gli appuntamenti di febbraio 2025 per il collocamento di BOT e BTP, compreso un nuovo titolo di Stato per piccoli risparmiatori.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noto il calendario delle aste dei Titoli di Stato italiani per il mese di febbraio 2025.

Le nuove emissioni riservano opportunità sia per gli investitori istituzionali che per i risparmiatori individuali, visto che oltre ai classici BOT e BTP farà il suo debutto anche l’atteso BTP Più al suo primo collocamento.

Scopriamo tutte le date in calendario e le novità in arrivo.

Calendario aste BOT e BTP di Febbraio 2025

Le aste dei Titoli di Stato sono aperte a diversi tipi di investitori, inclusi istituzionali e retail. Le modalità di partecipazione variano a seconda del tipo di titolo e dell’asta specifica.

12 febbraio 2025 : asta di Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)

: asta di Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) 13 febbraio 2025 : asta di Titoli a Medio-Lungo Termine

: asta di Titoli a Medio-Lungo Termine 17-21 febbraio 2025 : asta del nuovo BTP Più

: asta del nuovo BTP Più 25 febbraio 2025 : asta di BTP Short Term e BTP€i

: asta di BTP Short Term e BTP€i 27 febbraio 2025 : asta di Titoli a Medio-Lungo Termine

: asta di Titoli a Medio-Lungo Termine 29 febbraio 2025: asta di Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)

Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)

12 febbraio 2025 : emissione di BOT con scadenza a 12 mesi.

: emissione di BOT con scadenza a 12 mesi. 29 febbraio 2025: emissione di BOT con scadenza a 6 mesi.

I BOT sono titoli a breve termine, privi di cedola, emessi al di sotto del valore nominale e rimborsati alla pari alla scadenza. L’interesse per l’investitore è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il valore nominale al rimborso. Le aste dei BOT si svolgono generalmente a metà mese per le scadenze a 12 mesi e a fine mese per quelle a 6 mesi. Il MEF si riserva la facoltà di effettuare emissioni aggiuntive di BOT a 3 mesi o di durata diversa, in base alle esigenze di tesoreria.

Titoli a Medio-Lungo Termine

13 febbraio 2025 : Emissione di BTP con scadenze a 3 e 7 anni, e, in base alla domanda di mercato, BTP con scadenze superiori a 10 anni.

: Emissione di BTP con scadenze a 3 e 7 anni, e, in base alla domanda di mercato, BTP con scadenze superiori a 10 anni. 27 febbraio 2025: Emissione di BTP con scadenze a 5 e 10 anni.

I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono titoli a medio-lungo termine con cedola fissa pagata semestralmente e scadenze variabili da 3 a 50 anni. Le aste dei BTP si tengono solitamente nella seconda settimana del mese per le scadenze a 3 e 7 anni, e nell’ultima settimana per quelle a 5 e 10 anni.

BTP Più

Il BTP Più è un nuovo titolo di lunga durata (8 snni) dedicato ai piccoli risparmiatori e rientra della famiglia BTP Valore. In più, vanta un’opzione di rimborso anticipato del capitale alla fine del quarto anno, recuperando interamente l’ammontare investito o la quota parte desiderata, per lotti minimi di 1.000 euro.

BTP Più dal 17 al 21 febbraio: nuovo titolo con rimborso anticipato 17 Gennaio 2025 Offre come di consueto cedole fisse, pagate trimestralmente, con meccanismo “step up” in due fasi di quattro anni ciascuna, con tasso cedolare più elevato nella seconda fase. I tassi minimi garantiti, insieme al codice ISIN che identifica il titolo, saranno comunicati venerdì 14 febbraio. Il periodo di collocamento è invece dal 17 al 21 febbraio 2025 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

BTP Short Term e BTP€i

25 febbraio 2025: Emissione di BTP Short Term e BTP€i.

I BTP Short Term sono titoli a breve termine con scadenze fino a 3 anni, mentre i BTP€i sono indicizzati all’inflazione europea, offrendo una protezione contro l’aumento dei prezzi nell’Eurozona.