BTP Più dal 17 al 21 febbraio: nuovo titolo con rimborso anticipato

Il BTP Più, il nuovo titolo di Stato per i piccoli risparmiatori, offre cedole crescenti, rimborso anticipato a 4 anni e vantaggi fiscali esclusivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato l’emissione del BTP Più, un primo titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. In collocamento a febbraio, offrirà agli investitori Retail la possibilità di rimborso anticipato.

Il nuovo Buono del Tesoro Pluriennale avrà infatti una durata di otto anni ma potrà anche essere rimborsato anticipatamente dopo 4 anni. Vediamo come funziona e cosa offre.

BTP Più: cosa offre il nuovo Titolo di Stato

La sottoscrizione del nuovo BTP Più sarà aperta dal 17 al 21 febbraio 2025 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, tramite la piattaforma MOT di Borsa Italiana e tre banche: Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Il BTP Più avrà una durata di otto anni e sarà strutturato con:

cedole trimestrali prefissate e crescenti grazie a un meccanismo “step up” suddiviso in due fasi di quattro anni ciascuna, con tassi cedolari più alti nella seconda metà del periodo;

prefissate e crescenti grazie a un meccanismo “step up” suddiviso in due fasi di quattro anni ciascuna, con tassi cedolari più alti nella seconda metà del periodo; rimborso anticipato per gli investitori, che potranno recuperare il capitale investito (o una parte) alla fine del quarto anno. (questa opzione è riservata a chi acquista il titolo durante il periodo di collocamento e lo detiene fino al momento della finestra di rimborso anticipato, prevista per gennaio 2029).

L’opzione di rimborso anticipato permette di recuperare interamente l’ammontare investito o la quota parte che si vuole svincolare, per lotti minimi di 1.000 euro. Per farlo, bisognerà darne comunicazione alla banca o all’ufficio postale nel corso della finestra temporale che il MEF renderà noto (già indicata nella scheda informativa del Titolo).

Gli investitori che non eserciteranno il rimborso anticipato riceveranno l’intero capitale alla scadenza naturale degli otto anni. In alternativa, sarà sempre possibile cedere il titolo sul mercato, senza vincoli, alle condizioni di mercato.

Il BTP Più offre infine i classici benefici fiscali dei titoli di Stato: tassazione agevolata al 12,5%, esenzione dalle imposte di successione ed in più la nuova esclusione dal calcolo ISEE per investimenti fino a 50.000 euro.

Modalità di acquisto

Il titolo sarà sottoscrivibile online tramite il proprio home banking, se abilitato al trading, oppure presso il proprio referente bancario o l’ufficio postale dove si possiede un conto deposito titoli.

L’investimento minimo è di 1.000 euro, con la certezza di vedersi assegnato l’importo richiesto senza commissioni aggiuntive durante il periodo di collocamento, salvo i costi legati alla gestione del conto titoli.

Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, esclusi i costi di gestione del conto titoli o del trading online.

Tassi e rendimenti

Il BTP Più rappresenta una novità per il mercato retail, combinando stabilità e flessibilità. L’opzione di rimborso anticipato offre un grado di liquidità inedito per i titoli di Stato italiani, rendendolo un prodotto ideale per i risparmiatori che cercano un investimento sicuro ma flessibile.

I tassi minimi garantiti per entrambe le fasi del titolo, insieme al codice ISIN, saranno comunicati il 14 febbraio 2025. La scheda informativa, le FAQ e le note tecniche saranno pubblicate sui siti ufficiali del MEF e del Dipartimento del Tesoro.