Come pagare meno tasse in dichiarazione dei redditi e sui risparmi: guida pratica

Risparmiare sulle tasse: guida alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni fiscali in Dichiarazione dei Redditi e ad una efficace pianificazione finanziaria.

Nel panorama fiscale italiano, i contribuenti hanno diverse opportunità per diminuire le tasse dovute. Districarsi tra le tante non è sempre facile, perché se tutti conoscono le classiche detrazioni IRPEF da richiedere nel 730 in pochi sono anche risparmiare tasse sul conto in banca o tramite deduzioni dall’imponibile.

In questo articolo cerchiamo dunque di offrire una panoramica delle principali opportunità di risparmio fiscale, da utilizzare in occasione della dichiarazione dei redditi 2024 ma non soltanto.

Dedichiamo un focus particolare sulle detrazioni e deduzioni, agevolazioni fiscali e bonus ISEE da utilizzare nel 730 o tramite esonero di imposte dovute, senza dimenticare gli strumenti più semplici ed efficaci che permettono di abbattere le tasse e ottenere un rendimento sul proprio patrimonio grazie ad una gestione più attenta delle finanze personali.

Detrazioni Fiscali nel Modello 730

Detrazioni fiscali 2024: importi e regole su oneri e spese 19 Dicembre 2023 Le detrazioni fiscali riducono direttamente l’imposta lorda dovuta dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, e variano di aliquota e massimale a seconda della spesa sostenuta e dei requisiti richiesti per alcune di esse.

Ad oggi, rappresentano una delle principali modalità per ridurre le imposte, anche per i contribuenti persone fisiche.

Ecco le principali detrazioni oggi disponibili:

Spese sanitarie : è possibile detrarre il 19% delle spese mediche e sanitarie sostenute, purché superino la franchigia di 129,11 euro.

: è possibile detrarre il 19% delle spese mediche e sanitarie sostenute, purché superino la franchigia di 129,11 euro. Interessi sui mutui : gli interessi passivi pagati sui mutui per l’acquisto della prima casa sono detraibili fino a un massimo di 4.000 euro.

: gli interessi passivi pagati sui mutui per l’acquisto della prima casa sono detraibili fino a un massimo di 4.000 euro. Spese per istruzione : le spese per l’istruzione dei figli, incluse le rette scolastiche e universitarie, sono detraibili fino a un massimo stabilito annualmente.

: le spese per l’istruzione dei figli, incluse le rette scolastiche e universitarie, sono detraibili fino a un massimo stabilito annualmente. Spese per attività sportive dei figli: è possibile detrarre il 19% delle spese per attività sportive praticate dai figli minori di 18 anni, fino a un massimo di 210 euro per figlio.

Tabella di sintesi

Tipo di Spesa Dettagli Spese sanitarie 19% di detrazione, senza limite massimo; franchigia di 129,11 euro Interessi sui mutui prima casa 19% di detrazione, massimo 4.000 euro per l’acquisto della prima casa Spese per istruzione 19% di detrazione, limite massimo variabile; include rette scolastiche e universitarie Attività sportive dei figli 19% di detrazione, massimo 210 euro per figlio minore di 18 anni

Calcolo dei risparmi: esempi pratici

Se un contribuente ha sostenuto 1.000 euro di spese mediche, potrà detrarre 190 euro (19%) dall’imposta dovuta, a condizione che abbia superato la franchigia di 129,11 euro.

Le spese per l’istruzione, invece, comprendono sia le tasse scolastiche che le spese per attività didattiche extrascolastiche, offrendo una significativa opportunità di risparmio per le famiglie.

Deduzioni fiscali in dichiarazione dei redditi

Le deduzioni fiscali riducono il reddito imponibile, abbattendo l’imposta finale dovuta dal contribuente. Ecco alcune delle principali deduzioni disponibili:

Contributi previdenziali e assistenziali : interamente deducibili dal reddito complessivo.

: interamente deducibili dal reddito complessivo. Contributi per Colf e Badanti : è possibile dedurre fino a 1.549,37 euro all’anno per i contributi versati per lavoratori domestici.

: è possibile dedurre fino a 1.549,37 euro all’anno per i contributi versati per lavoratori domestici. Erogazioni liberali: le donazioni a favore di enti non profit e organizzazioni di volontariato sono deducibili entro il 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre i 70.000 euro annui.

Tabella di sintesi delle principali deduzioni disponibili:

Tipo di Spesa Dettagli Contributi previdenziali e assistenziali Interamente deducibili, senza limite massimo Contributi per Colf e Badanti Deducibili fino a 1.549,37 euro all’anno Erogazioni liberali Deducibili fino al 10% del reddito complessivo, massimo 70.000 euro annui

Esempi pratici di vantaggio fiscale

Le deduzioni agiscono sul reddito imponibile, riducendo la base di calcolo dell’imposta.

Ad esempio, i contributi previdenziali versati dai lavoratori autonomi o dai professionisti sono interamente deducibili, permettendo una significativa riduzione del reddito imponibile. Le erogazioni liberali, invece, non solo offrono un vantaggio fiscale, ma incentivano il sostegno al settore non profit.

Agevolazioni fiscali: la top 3

I Bonus Casa 2024 19 Gennaio 2024 Le agevolazioni fiscali rappresentano strumenti fondamentali per incentivare specifici comportamenti economici.

Il sistema fiscale italiano offre davvero tantissime agevolazioni, con elenco dettagliato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tra cui, per citare le più utilizzate:

Bonus Prima Casa : agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, incluse riduzioni sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

: agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, incluse riduzioni sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Bonus Ristrutturazioni : detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

: detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Ecobonus: detrazioni dal 50% al 65% per interventi di efficientamento energetico degli edifici, come l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di impianti di climatizzazione.

Il bonus prima casa, ad esempio, rende più accessibile l’acquisto della casa di abitazione principale, mentre il bonus ristrutturazioni incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio, contribuendo anche alla crescita economica del settore edile. L’Ecobonus, infine, promuove la sostenibilità ambientale attraverso l’efficienza energetica.

Tabella di sintesi

Tipo di Agevolazione Dettagli Bonus Prima Casa Riduzione imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della prima casa Bonus Ristrutturazioni Detrazione del 50% per spese di ristrutturazione edilizia, massimo 96.000 euro Ecobonus Detrazioni dal 50% al 65% per interventi di efficientamento energetico degli edifici

Agevolazioni fiscali con requisito ISEE

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un parametro fondamentale per accedere a diverse agevolazioni fiscali in dichiarazione dei redditi.

Poiché misura la situazione economica delle famiglie italiane (considerando redditi, patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare), consente ai nuclei familiari che si trovano al di sotto di una certa soglia di ottenere benefici economici, tra cui i seguenti, selezionati tra i più comuni.

Assegno Unico e Universale per i Figli : contributo mensile per ogni figlio a carico fino ai 21 anni. L’importo è inversamente proporzionale all’ISEE: minore è l’ISEE, maggiore è l’assegno.

: contributo mensile per ogni figlio a carico fino ai 21 anni. L’importo è inversamente proporzionale all’ISEE: minore è l’ISEE, maggiore è l’assegno. Sconti sulle tasse universitarie : le università italiane offrono riduzioni delle tasse universitarie in base all’ISEE. Gli studenti con ISEE inferiore a 13.000 euro in genere possono essere esonerati completamente dal pagamento delle tasse, mentre per fasce superiori sono previsti sconti proporzionali.

: le università italiane offrono riduzioni delle tasse universitarie in base all’ISEE. Gli studenti con ISEE inferiore a 13.000 euro in genere possono essere esonerati completamente dal pagamento delle tasse, mentre per fasce superiori sono previsti sconti proporzionali. Bonus Sociali per le utenze : riduzioni sulle bollette di energia elettrica, gas e acqua per le famiglie con ISEE inferiore a una certa soglia (generalmente 8.265 euro, elevata a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico).

: riduzioni sulle bollette di energia elettrica, gas e acqua per le famiglie con ISEE inferiore a una certa soglia (generalmente 8.265 euro, elevata a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico). Contributi per l’affitto : oltre a specifici bonus per categorie di contribuenti in affitto, alcuni comuni e regioni offrono contributi per il pagamento dell’affitto a famiglie con ISEE inferiore a determinate soglie. L’importo del contributo e i requisiti variano a seconda delle normative locali.

: oltre a specifici bonus per categorie di contribuenti in affitto, alcuni comuni e regioni offrono contributi per il pagamento dell’affitto a famiglie con ISEE inferiore a determinate soglie. L’importo del contributo e i requisiti variano a seconda delle normative locali. Agevolazioni per servizi sociali e sanità: diversi comuni e regioni italiane offrono riduzioni e esenzioni per servizi sociali, come asili nido e assistenza domiciliare, basate sull’ISEE familiare.

Pianificazione finanziaria: gestire i risparmi con efficienza

Una pianificazione finanziaria consapevole e personalizzata permette di risparmiare sulle tasse legate al patrimonio ottimizzando il carico fiscale da un lato e ottenendo un rendimento dall’altro.

Ad esempio, si può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

Investimenti in Piani di Accumulo : i rendimenti dei Piani di Accumulo del Capitale (PAC) possono godere di una tassazione agevolata.

: i rendimenti dei Piani di Accumulo del Capitale (PAC) possono godere di una tassazione agevolata. Fondi Pensione : i contributi versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui.

: i contributi versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui. Conti Deposito e Titoli con garanzia di Stato: scegliere strumenti finanziari con imposte sostitutive più basse può ridurre il carico fiscale sui rendimenti finanziari.

Guida alla scelta dello strumento più conveniente

La scelta dello strumento di risparmio gestito a cui affidarsi può influire notevolmente sul carico fiscale complessivo.

I fondi pensione, ad esempio, oltre a offrire un risparmio immediato sulle tasse (attraverso la deducibilità dei contributi), permettono anche una crescita del capitale a offrono una tassazione agevolata nonché un’erogazione finale con aliquote ridotte. I PAC e i conti deposito offrono invece una gestione più flessibile del risparmio, con possibilità di beneficiare di aliquote ridotte se investiti in specifici strumenti agevolati.

Ricapitolando

Strumento Finanziario Dettagli Piani di Accumulo del Capitale (PAC) Imposta sostitutiva del 26% sui guadagni realizzati; agevolazioni possibili con investimenti in PIR Fondi Pensione Deduzione dei contributi fino a 5.164,57 euro annui; rendimenti tassati al 20%; erogazione finale tassata dal 9% al 15% Conti Deposito e Titoli con garanzia di Stato Imposta sostitutiva del 26% sugli interessi; riduzione al 12,5% per investimenti in titoli di stato o obbligazioni pubbliche

In generale, investire in strumenti finanziari con imposte sostitutive agevolate permette di massimizzare i rendimenti netti, riducendo l’impatto fiscale. I fondi pensione, ad esempio, offrono un doppio vantaggio: una deduzione immediata dal reddito e un’aliquota agevolata sui rendimenti, garantendo un risparmio fiscale sia nel presente che nel futuro.

Tassazione degli strumenti a confronto

La diversa tassazione degli strumenti suggeriti può offrire un ulteriore contributo alla scelta di quello che meglio si adatta alle proprie finanze. Ecco come funzionano:

Piani di Accumulo del Capitale (PAC) : i rendimenti ottenuti dai PAC sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%, che viene applicata sui guadagni realizzati. Tuttavia, grazie a specifiche agevolazioni, è possibile ridurre l’impatto fiscale scegliendo PAC che investono in strumenti finanziari agevolati, come i PIR (Piani Individuali di Risparmio).

: i rendimenti ottenuti dai PAC sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%, che viene applicata sui guadagni realizzati. Tuttavia, grazie a specifiche agevolazioni, è possibile ridurre l’impatto fiscale scegliendo PAC che investono in strumenti finanziari agevolati, come i PIR (Piani Individuali di Risparmio). Fondi Pensione : i contributi versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo di 5.164,57 euro annui. I rendimenti maturati all’interno del fondo sono soggetti a un’imposta agevolata del 20%, inferiore rispetto alla tassazione standard del 26%. Al momento dell’erogazione della pensione integrativa, le somme ricevute sono tassate con una ritenuta a titolo d’imposta che varia dal 9% al 15%, in base agli anni di partecipazione al fondo.

: i contributi versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo di 5.164,57 euro annui. I rendimenti maturati all’interno del fondo sono soggetti a un’imposta agevolata del 20%, inferiore rispetto alla tassazione standard del 26%. Al momento dell’erogazione della pensione integrativa, le somme ricevute sono tassate con una ritenuta a titolo d’imposta che varia dal 9% al 15%, in base agli anni di partecipazione al fondo. Conti Deposito e titoli con garanzia di Stato: i redditi derivanti da interessi sui conti correnti e conti deposito sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%. Tuttavia, per alcuni conti deposito che investono in titoli di stato o obbligazioni emesse da enti pubblici, l’imposta può essere ridotta al 12,5%.

Strumento Finanziario Tassazione Piani di Accumulo del Capitale (PAC) Imposta sostitutiva del 26% sui guadagni realizzati. Agevolazioni possibili con investimenti in PIR Fondi Pensione Deduzione dei contributi fino a 5.164,57 euro annui. Rendimenti tassati al 20%. Erogazione finale tassata dal 9% al 15% Conti Deposito e titoli Imposta sostitutiva del 26% sugli interessi. Riduzione al 12,5% per investimenti in titoli di stato o obbligazioni pubbliche Tra gli strumenti di pianificazione finanziaria del patrimonio nel lungo periodo ci sono anche i Piani Individuali di Risparmio (PIR) e le polizze assicurative vita, ottimi veicoli per ridurre le tasse sui risparmi. Ecco una panoramica del loro funzionamento e della relativa tassazione: PIR : i redditi generati dai PIR, inclusi dividendi e plusvalenze, sono esenti da imposte se l’investimento è mantenuto per almeno cinque anni; ciò li rende particolarmente vantaggiosi per gli investimenti a lungo termine.

: i redditi generati dai PIR, inclusi dividendi e plusvalenze, sono esenti da imposte se l’investimento è mantenuto per almeno cinque anni; ciò li rende particolarmente vantaggiosi per gli investimenti a lungo termine. Polizze Assicurative Vita: i premi delle polizze vita non godono di deducibilità fiscale, ma i rendimenti maturati durante la vita della polizza sono tassati solo al momento del riscatto, generalmente con un’aliquota agevolata rispetto alla tassazione ordinaria dei redditi finanziari. Strumento Vantaggi fiscali PIR Esenzione da imposte su redditi e plusvalenze dopo 5 anni Polizze Vita Tassazione agevolata sui rendimenti al momento del riscatto

Conclusioni

Una buona conoscenza delle diverse opzioni oggi disponibili per risparmiare sulle tasse è fondamentale per i contribuenti, in fase di dichiarazione dei redditi ma anche nel corso dell’anno d’imposta.

Sfruttando detrazioni, deduzioni, agevolazioni fiscali e strumenti finanziari anche piuttosto semplici, è possibile ridurre la pressione fiscale e preservare il più possibile i propri risparmi, già fortemente erosi da un’inflazione ormai tornata verso livelli più accettabili ma che ha lasciato un segno indelebile nelle tasche e nei conti correnti degli italiani.