Nuove spese sanitarie nella precompilata dal 2024: l’elenco completo

Nuove spese sanitarie nella precompilata 2024, grazie alle informazioni sulle prestazioni fornite dai nuovi soggetti obbligati alla trasmissione.

Aumentano nella dichiarazione dei redditi i dati relativi alle spese sanitarie comunicate al sistema Tessera Sanitaria. L’invio dei dati sanitari coinvolge ad esempio anche gli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo.

Le nuove informazioni si aggiungono alle altre novità 2024 per quanto riguarda le spese detraibili, come ad esempio il Bonus Vista.

Spese sanitarie nel 730/2024

Detrazione spese mediche e sanitarie nel 730 8 Aprile 2024 Nella dichiarazione precompilata sono riportate le spese sanitarie per acquisto di farmaci; prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche, tecnici sanitari; prestazioni erogate da soggetti che esercitano professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; prestazioni degli iscritti all’albo dei biologi; prestazioni erogate dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti il 9 agosto 2019.

Nella precompilata sono presenti anche le spese per acquisto di farmaci e prestazioni veterinarie per animali da compagnia o per la pratica sportiva e le spese comunicate all’Agenzia delle Entrate da medici, medici-chirurghi e odontoiatri.

A queste spese si aggiungono quelle che sono state comunicate dalle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Policlinici universitari, Presidi di specialistica ambulatoriale, Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.

Infine, nella dichiarazione precompilata sono presenti le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalla farmacia dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra e dalle strutture sanitarie militari.

Nel Prospetto informativo associato al Modello 730/2024 precompilato, le spese sono divise in “Spese sanitarie” e in “Rimborsi erogati nel 2023 ma relativi a spese sanitarie sostenute in anni precedenti al 2023”.

Elenco spese sanitarie detraibili per tipologia

Ecco tutte le tipologie di spesa sanitaria da inviare al sistema TS e che sono confluite nel Modello 730/2024:

ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del SSN;

acquisto di farmaci anche omeopatici;

acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

servizi sanitari erogati dalle farmacie;

farmaci per uso veterinario;

prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica);

prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai DM Economia del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;

prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del DM Economia del 22 marzo 2019;

prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del DM Economia del 22 novembre 2019;

prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del DM Economia del 16 luglio 2021;

spese agevolabili solo a particolari condizioni, come assistenza integrativa e protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

altre spese sanitarie.

Con specifico provvedimento, è stata anche confermata la possibilità di manifestare il dissenso, per quanto riguarda le prestazioni erogate dai soggetti neo-individuati e sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.