Inflazione: ecco la classifica dei rincari per prodotto

L’inflazione in Italia continua a scendere: gli ultimi dati ISTAT offrono un quadro globale su prezzi al consumo e indici, con gli impatti sulle famiglie.

La Bce lascia invariati i tassi

La BCE non alza i tassi di interesse a dicembre: la politica monetaria restrittiva sta dando i suoi effetti e non ci sono nuovi tagli in vista.