Inflazione in aumento, cambia anche il paniere Istat

L'Istat aggiorna il paniere 2024 dei prodotti più rappresentativi dei consumi per misurare l'inflazione, che intanto a gennaio segna una nuova crecita.

Pasti all you can eat nel nuovo nel paniere Istat 2024 per misurare l’inflazione assieme a lampadine smart e corsi di padel, associato ad un nuovo metodo di calcolo per i beni energetici con l’addio al mercato tutelato

Intanto, l’andamento dei prezzi a gennaio segna un nuovo aumento dello 0,8% su base annua, più sostenuto rispetto allo 0,6% di dicembre, mentre su base congiunturale l’incremento è dello 0,3%.

Paniere Istat 2024: cosa entra ed esce

Adeguamento ISTAT affitti: nuovi indici e calcolo rivalutazione 29 Gennaio 2024 Come tutti gli anni, l’Istituto di statistica ha aggiornato i beni chiave per misurare l’andamento dei prezzi rispetto all’inflazione selezionando quelli più rappresentativi degli acquisti delle famiglie: per il 2024, sono 1915 i prodotti nel paniere.

Fra le new entry 2024, dominano gli accessori elettrici ( deumidificatore e purificatore d’aria, la piastra per capelli, lo scaldaletto, il rasoio) ed i corsi sportivi (tennis, acquagym, calcio e calcetto), mentre fra i prodotti eliminati spicca l’e-book reader.

In generale, aumenta anche il peso di servizi ricettivi e di ristorazione (+1,1%), trasporti (+0,6%) e altri beni e servizi (+0,4%), mentre si riduce quello di mobili, articoli e servizi per la casa (-0,8%), abitazione, acqua, elettricità e combustibili e abbigliamento e calzature (-0,5%).

L’inflazione a gennaio

Per quanto riguarda l’andamento dell’inflazione, l’accelerazione di gennaio è dovuta all’aumento dei prezzi dei trasporti (da +3,7% a +4,3%) e dei beni alimentari non lavorati (da +7,0% a +7,5%) e alla riduzione della flessione dei beni energetici regolamentati (da -41,6% a -21,4%).

Scendono invece i costi dei servizi relativi all’abitazione (da +4,2% a +2,9%) e dei beni durevoli (da +1,5% a +0,8%).

L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +3,1% a +2,8% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,4% a +3,1%.

L’inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,3% per l’indice generale e a +0,9% per la componente di fondo.