Mutui prima casa under 36 verso la proroga 2024 ma con nuovi requisiti

Probabile la proroga dei mutui agevolati a favore di giovani under 36 ed altre fasce deboli fino a tutto il 2024, sebbene con nuove soglie di reddito.

Buone notizie in arrivo per i giovani che sono in procinto di acquistare casa e si trovano a fronteggiare il nuovo, ennesimo, rialzo dei tassi di interesse della BCE, che impatta inevitabilmente sui costi di mercato dei mutui ipotecari.

Il Governo sta pensando di prorogare la possibilità di accedere ai mutui agevolati per giovani e coppie che rientrano nei requisiti di accesso alle tutele del Fondo Consap, ed in particolare di quelle per i finanziamenti con garanzia di Stato.

Mutui prima casa giovani under 36 nel 2023

I mutui agevolati alle attuali condizioni sono concessi fino al 31 dicembre 2023. Hanno un accesso prioritario al Fondo di Garanzia Consap e prevedono una copertura all’80% della quota capitale del finanziamento, su mutui fino a 250mila euro. Per la copertura estesa, la scadenza per la domandai fissata al 30 settembre 2023.

Come requisito (oltre all’età anagrafica dei 36 anni non compiuti) è previsto un ISEE fino a 40mila euro (per gli atti 2022 si fa riferimento ai redditi e al patrimonio 2020, per gli atti 2023 all’ISEE 2021) con esenzione da imposta di registro, da imposte ipotecaria e catastale o con credito d’imposta sull’IVA pari all’ammontare di quanto pagato di imposta.

Il credito d’imposta può essere utilizzato: in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali sulle successioni e donazioni; in detrazione nella dichiarazione dei redditi; in compensazione di ritenute d’acconto, contributi previdenziali o premi assicurativi contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Gli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso devono essere stipulati entro il 31 dicembre dicembre e la prima casa da comprare (sono ammesse le consuete pertinenze C1 e C6) deve essere accatastata in categoria A (non di lusso).

Proroga mutui prima casa under 36 nel 2024

La proroga delle agevolazioni del mutuo prima casa per under 36, in particolare, dovrebbe essere inserita tra gli emendamenti del Decreto Asset attualmente al vaglio delle Commissioni riunite Ambiente e Industria.

L’agevolazione potrebbe essere rinnovata fino al 31 dicembre 2024, sebbene l’ipotesi più accreditata sia l’abbassamento della soglia di reddito da 40mila a 30mila euro.

Con la proroga, inoltre, è probabile che arrivi anche la modifica della destinazione del Fondo prima casa. La garanzia prevista nella misura massima del 50% della quota capitale, infatti, potrebbe essere destinata ad una platea ridotta.

Ad oggi il Fondo è rivolto a tutti i cittadini non proprietari di altri immobili ad uso abitativo (neppure all’estero) tranne che per successione o per cessione a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Con la proroga 2024, invece, potrebbe essere previsto un accesso in via esclusiva a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, giovani under 36 e conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.