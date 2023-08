Affitti: la classifica delle città più care

La classifica delle città italiane dove cosa di più affittare una camera singola: sul podio Milano, Bologna e la Capitale.

A poche settimane dall’avvio del nuovo anno accademico arrivano informazioni aggiornate sull’andamento dei prezzi degli affitti nelle città italiane, focalizzando l’attenzione sugli studenti e sui lavoratori fuori sede.

A fornire cifre precise è Immobiliare.it Insights, che sottolinea come la città più cara per gli affitti sia Milano, dove il costo medio di una stanza singola è pari a 626 euro al mese, in aumento dell’1% rispetto al 2022.

Segue Bologna con un costo medio pari a 482 euro, mentre a Roma la cifra scende fino a 463 euro. La top ten delle città più care per gli affitti comprende anche Firenze con 235 euro, Modena con 412, Bergamo e Padova rispettivamente con 411 e 404 euro, Verona con 401, Venezia e Brescia con 396 e 385 euro.

La media nazionale si aggira intoro ai 437 euro, sempre prendendo in considerazione il costo di una stanza singola. Qui di seguito la classifica pubblicata da Immobiliare.it.

Milano 626 euro;

Bologna 482 euro;

Roma 463 euro;

Firenze 435 euro;

Modena 412 euro;

Bergamo 411 euro;

Padova 404 euro;

Verona 401 euro;

Venezia 396 euro;

Brescia 385 euro;

Torino 373 euro;

Napoli 363 euro;

Parma 357 euro;

Bari 356 euro;

Trento 343 euro;

Siena 330 euro;

Genova 322 euro;

Pavia 319 euro;

Ferrara 317 euro;

Pisa 315 euro;

Latina 306 euro;

Trieste 301 euro;

Udine 294 euro;

Palermo 272 euro;

Messina 261 euro;

Pescara 254 euro;

Perugia 254 euro;

Catania 238 euro.