Affitti: Firenze e Torino crescono più di Milano e Roma

Guida al contratto di locazione fino a 30 giorni: requisiti per l’immobile, adempimenti e obblighi, agevolazioni e regole fiscali per affitti brevi.

Affitti 2023, l’inflazione aumenta e scatta l’adeguamento del canone: ecco come si calcola la rivalutazione annua in base all’indice Istat FOI.

Affitti Turismo: stretta sugli affitti brevi Ddl Turismo contro gli affitti brevi: Codice identificativo per ogni casa privata in locazione turistica e minimo due notti nei centri storici.

Dichiarazione dei Redditi Locazioni brevi in dichiarazione dei redditi: guida completa Locazioni brevi in dichiarazione dei redditi: cedolare secca o IRPEF ordinaria, modifica Precompilata per comproprietà, tetto per attività imprenditoriale.

Dichiarazione dei Redditi Bonus Affitto: i documenti per la detrazione nel 730 Bonus fiscali 730, ecco la documentazione per le detrazioni spettanti a chi vive in affitto: come dimostrare il diritto allo sconto IRPEF quando previsto.

IMU Calcolo IMU per case in affitto: sconti fino al 25% L’IMU non è dovuta da chi è in affitto ma il proprietario che versa l’imposta può ottenere una riduzione in casi particolari: regole a agevolazioni.