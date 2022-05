PMI: con Allianz Trade l’assicurazione dei crediti diventa “Smart”

Business Advantage Smart è la nuova soluzione di Allianz Trade per assicurare i crediti commerciali delle PMI e tutelarle contro i mancati pagamenti.

L’assicurazione dei crediti commerciali protegge le imprese dai mancati pagamenti dei propri clienti, sostenendo la liquidità e la crescita del business. Quando si tratta di Micro, Piccole e Medie Imprese, è tuttavia importante che le soluzioni di tutela del credito e si adattino al loro business, caratterizzato da una forte dinamicità e da processi snelli.

PMI e assicurazioni

Secondo un’indagine di Deloitte (“Il futuro delle assicurazioni per le PMI dopo la pandemia”), il 32% delle PMI italiane ha aumentato la propensione all’acquisto di polizze dopo l’emergenza sanitaria, anche se la spesa media annua (14.013 euro) per le coperture assicurative resta significativamente più bassa della media internazionale (22.600 euro).

Le 3 leve principali che stanno spingendo verso la sottoscrizione di polizze risultano essere:

la maggior consapevolezza dei rischi (48%), la necessità di evitare ulteriori impatti negativi sull’attività d’impresa (42%), la maggiore vulnerabilità finanziaria (40%).

Un altro fattore che ha subito un’accelerazione con la pandemia, ancor di più con gli ultimi sviluppi internazionali, è la maggiore richiesta di flessibilità, come dichiarato da circa l’80% del campione dell’indagine Deloitte: le PMI italiane cercano un modello flessibile di copertura assicurativa, che risulti in linea con i singoli bisogni aziendali, la dimensione e le politiche di prevenzione del rischio.

Assicurazione crediti e liquidità

Ma quali sono le priorità delle PMI quando si parla di tutela del credito e flussi di cassa e come si sta evolvendo l’offerta assicurativa per venire incontro a queste necessità?

Quando si fornisce un prodotto o un servizio ad un cliente prevedendo una dilazione di pagamento, ci si espone al rischio di non essere pagati. Questo rischio è tanto più alto quanto più le vendite dell’azienda sono concentrate tra pochi clienti, come spesso accade nel caso delle Micro, Piccole e Medie Imprese: in questo contesto può essere difficile recuperare le perdite solo facendo affidamento sui propri margini di profitto.

Questi inconvenienti hanno impatti negativi sui flussi di cassa, portando le aziende a cercare continuamente un equilibrio tra la concessione di dilazioni di pagamento, per andare incontro ai clienti e fidelizzarli, e la necessità di limitare il rischio di credito, salvaguardando così la propria azienda.

Vantaggi pratici

È qui che entra in gioco l’assicurazione dei crediti commerciali, che ha proprio l’obiettivo di realizzare questo equilibrio, fornendo da un lato la garanzia di incassare – in caso di mancato pagamento – fino al 90% del credito inserito in copertura, e dall’altra aprendo nuove possibilità di business per quelle aziende – soprattutto di piccole dimensioni – che hanno il timore di aprirsi a clienti o mercati che non conoscono sufficientemente.

Per le Micro, Piccole e Medie Imprese, accedere a termini di finanziamento vantaggiosi da parte delle Banche rappresenta inoltre una priorità: per questo l’assicurazione del credito – permettendo di ricevere migliori condizioni da parte della propria Banca nel momento in cui si richiede un finanziamento – rappresenta una soluzione decisamente vantaggiosa per questa tipologia di azienda, che ha così la possibilità di smobilizzare liquidità.

Infine, le PMI traggono vantaggio da questo tipo di assicurazione anche per consolidare i processi di gestione del credito, applicando termini precisi e procedure standard che hanno un impatto positivo su tutta la gestione dei flussi di cassa in entrata e in uscita.

Business Advantage Smart: soluzione Allianz Trade per PMI

Proprio dalla comprensione delle mutate necessità delle PMI italiane in un momento come quello attuale, e dalla conoscenza delle loro priorità in merito alla gestione del credito, nasce Business Advantage Smart, la nuova soluzione assicurativa di Allianz Trade.

Quali sono le novità di questo prodotto, e quali i vantaggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese?

Processo 100% digitale – Per la prima volta, le aziende avranno la possibilità di acquistare la polizza attraverso un processo completamente digitale , assistiti da un operatore in video-call e con la possibilità di tornare al processo “standard” di persona in qualsiasi momento se lo preferiscono;

, assistiti da un operatore in video-call e con la possibilità di tornare al processo “standard” di persona in qualsiasi momento se lo preferiscono; Prezzo chiaro e flessibile – Grazie al preventivo online , fornendo alcuni semplici dati (Settore Merceologico, Fatturato, % esportazione, numero di clienti) non occorrerà aspettare per conoscere il premio della polizza: l’importo sarà calcolato in tempo reale e personalizzato durante la video-call sulla base delle diverse opzioni che sarà possibile inserire o escludere dalla polizza;

, fornendo alcuni semplici dati (Settore Merceologico, Fatturato, % esportazione, numero di clienti) non occorrerà aspettare per conoscere il premio della polizza: l’importo sarà calcolato durante la video-call sulla base delle diverse opzioni che sarà possibile inserire o escludere dalla polizza; Gestione semplice ed immediata – Le richieste di affidamento saranno gestite tramite una semplice richiesta sul portale online di gestione della polizza, con un esito immediato a seconda del grado di “assicurabilità” dell’ acquirente entro il massimale di copertura concedibile.

Per saperne di più visita il sito Allianz Trade, compila il form dedicato ed inizia subito a proteggere il tuo business in modo Smart.