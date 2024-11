Listing Act in Gazzetta UE: nuove opportunità per la quotazione delle PMI

Listing Act: pubblicato il pacchetto UE per l'accesso delle PMi ai mercati finanziari, grazie alla minore frammentazione normativa tra gli Stati membri.

Passo avanti verso la semplificazione dell’accesso ai mercati dei capitali per le piccole e medie imprese (PMI), grazie alla pubblicazione del Listing Act Package nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, il 20 novembre 2024.

Il pacchetto normativo mira a rendere più conveniente la quotazione e l’ingresso in borsa, riducendo la frammentazione delle normative tra gli Stati membri.

Listing Act UE per la quotazione in Borsa delle PMI

PMI italiane in Borsa, guida alla quotazione su EGM 21 Novembre 2023 Il Listing Act mira a facilitare l’accesso ai mercati dei capitali (semplificando le procedure di quotazione per le PMI, riducendo gli oneri amministrativi e i costi associati), ridurre la frammentazione normativa (armonizzando le regole tra gli Stati membri, si crea un ambiente più coerente e prevedibile per le imprese che desiderano quotarsi) e a promuovere la competitività delle PMI (offrendo strumenti più efficaci per raccogliere capitali e sostenere la crescita e l’innovazione).

Il pacchetto si articola in due direttive e un regolamento:

Regolamento (UE) 2024/2809: modifica il Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129), il Regolamento sugli abusi di mercato (MAR – Regolamento (UE) n. 596/2014) e il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR – Regolamento (UE) n. 600/2014). L’obiettivo è rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle PMI ai capitali. Direttiva (UE) 2024/2811: modifica la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II – Direttiva 2014/65/UE) per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più accessibili alle imprese e facilita l’accesso delle PMI ai capitali. Inoltre, abroga la Direttiva sulle quotazioni (Direttiva 2001/34/CE). Direttiva (UE) 2024/2810: introduce disposizioni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che richiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione.

Cosa cambia per le Piccole e Medie Imprese italiane

Credito d'imposta quotazione PMI: Bonus IPO al via 3 Ottobre 2024 Per le PMI italiane, il Listing Act rappresenta un’opportunità per accedere più facilmente ai mercati dei capitali europei, beneficiando di una normativa più uniforme e di procedure semplificate. Gli Stati membri dovranno provvedere al recepimento delle disposizioni del Listing Act entro le seguenti scadenze:

Regolamento (UE) 2024/2809eDirettiva (UE) 2024/2811 entro il 5 giugno 2026.

Direttiva (UE) 2024/2810 entro il 5 dicembre 2026.

È quindi strategico che le imprese interessate si preparino per tempo così da arrivare pronte all’entrata in vigore delle novità, così da poter sfruttare le nuove disposizioni. Essenzialmente, si tratta di valutare le opportunità offerte adeguando le proprie strategie di crescita e finanziamento.