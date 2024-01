Camere di Commercio: call per Startup e PMI Innovative

Camere di Commercio e Startup insieme per un'Italia Digitale: call per digitalizzare il patrimonio informativo camerale, candidature entro il 19 febbraio.

L’Open Innovation può diventare un modello di riferimento per sostenere la trasformazione digitale della PA e delle imprese: portando avanti questo concetto, Unioncamere e InfoCamere con la collaborazione di The Doers promuovono la call “Data-Driven Innovation: Camere di Commercio e Startup insieme per un’Italia Digitale”, rivolta alle Startup e PMI Innovative italiane.

La call chiama all’appello tutte le realtà imprenditoriali in grado di fornire tecnologie per la digitalizzazione e automazione dei processi, al fine di efficientare e rendere più agili le procedure interne camerali e le iniziative che hanno risvolti anche all’esterno, favorendo soluzioni innovative volte a migliorare la gestione del patrimonio informativo e aumentare la completezza dei dati gestiti dal Sistema Camerale.

I vincitori della call potranno partecipare a un programma di Co-design per lavorare insieme con le Camere di Commercio, Unioncamere e InfoCamere, individuando servizi e/o prodotti coerenti con le aspettative comuni: un lavoro cooperativo che consentirà di finalizzare il design di prodotti e/o servizi delle start up/PMI che si sono distinte durante l’Innovation day, in programma dopo la chiusura delle selezioni.

Nel corso dell’Innovation day, in particolare, le migliori startup selezionate si presenteranno davanti ai referenti del progetto e agli esperti di settore, illustrando i loro progetti e presentando il proprio prodotto/servizio.

Per partecipare alla call c’è tempo fino al 19 febbraio 2024, collegandosi al portale ufficiale dell’iniziativa.