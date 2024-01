PMI Innovative al sorpasso delle Startup

PMI e Startup Innovative crescono grazie agli incentivi fiscali per chi vi investe e al contributo del Fondo Innovazione: focus su Digitale e Green.

La Relazione Annuale del MIMIT sulle politiche a sostegno di Startup e PMI innovative italiane segnala una crescita di 14.264 unità ed un trend positivo nell’ultimo biennio, sebbene si registri una flessione nel 2023 per le Startup (-3,6%).

Sono invece le PMI Innovative a crescere in maniera più sostenuta: 2.459 nuove realtà (+12,3%) nel 2022 e 2.658 nel 2023 (+8,1% rispetto al 2022).

Startup Innovative, un quarto al Sud

La Lombardia si conferma sul podio con il 27,6% delle startup innovative attive nel Nord-ovest. Al Sud si colloca oltre il 25% del totale nazionale, soprattutto in Campania (oltre 1.400).

Le startup giovanili detengono una quota del 17,6% del totale nazionale, quelle femminili il 13,2%.

In tutto le startup impiegano oltre 23.800 addetti (+10,8% su base annua). Quelle con oltre 50 dipendenti sono cresciute dell’84,6%. Il valore medio della produzione è pari a 254.472 euro per impresa.

PMI Innovative, domina l’ICT

Le PMI innovative impiegano in tutto 50mila dipendenti (in media 21 ciascuna) registrando nel 2022 un balzo del 17,5% rispetto all’anno prima.

I settori trainanti sono quelli legati alle ICT (39,3%), con la produzione software in testa (32% del totale).

L’incentivo fiscale (De minimis al 50%) per gli investimenti in Startup e PMI innovative ha interessato 19.000 operazioni, attivando investimenti per oltre 290 milioni di euro.

Il Fondo Nazionale per l’Innovazione, infine, nel 2022 ha investito 2 miliardi soprattuto nella Transizione Digitale (30%) e nel Green (19%).