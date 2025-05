Trasferte e viaggi: nuove regole Ryanair su bagagli e check-in

Viaggi e trasferte Ryanair con procedura interamente digitale: carta d’imbarco soltanto con generazione via App dal 3 novembre 2025, senza deroghe.

Dal 3 novembre 2025, privati e dipendenti che utilizzano Ryanair per viaggi e trasferte di lavoro dovranno dire addio alle carte d’imbarco cartacee passando al canale digitale dell’app mobile. Non saranno più ammesse le stampe ottenute via Web dal sito della compagnia aerea.

Ryanair ha previsto la completa eliminazione dei documenti non elettronici, per cui i viaggiatori dovranno utilizzare necessariamente l’applicazione per smarpthone, facendo check-in e poi scansionando il QR code al momento dell’imbarco.

Il passaggio alle carte d’imbarco elettroniche riguarda tutti i passeggeri, senza deroghe per categorie di viaggiatori più fragili come gli anziani poco avvezzi all’utilizzo dei device digitali.

In questo modo, si eviteranno anche le commissioni extra per il check-in in aeroporto e, nel contempo, si ridurrà l’impronta di carbonio, producendo un risparmio di oltre 300 tonnellate di rifiuti cartacei ogni anno.

Per i viaggiatori, inoltre, sono previste altre funzionalità soprattutto in caso di disagi, come la possibilità di ricevere aggiornamenti diretti dal centro operativo, ma anche aggiornamenti sul terminal, gate e stato dell’imbarco, oltre a informazioni sui voli alternativi.