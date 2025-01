Bonus alle famiglie fino a 7mila euro nel 2025

Una panoramica delle novità del pacchetto di aiuti economici alle famiglie inserito nella Legge di Bilancio 2025, potenziato dalla rivalutazione ISTAT.

Le famiglie con figli nati nel 2025 potranno contare su un pacchetto di aiuti economici che potrebbe raggiungere quota 7mila euro tra Bonus nuove nascite, classico Assegno Unico e Universale e potenziamento del Bonus asilo nido.

A renderlo possibile è la Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto nuovi aiuti da destinare alle famiglie tenendo conto dell’ISEE, al fine di incentivare la natalità e sostenere economicamente i nuclei familiari in difficoltà.

La vera novità è il ritorno del vecchio Bonus Bebè oggi ribattezzato Bonus nuove nascite, pari a mille euro e destinato, come contributo una tantum, a nuclei con ISEE fino a 40mila euro (al netto dell’Assegno unico). Il Bonus asilo nido, invece, varia in base all’ISEE da 1500 euro fino a 3mila euro e può arrivare a 3.600 euro (sempre con esclusione dal calcolo ISEE dell’Assegno unico).

Legge di Bilancio 2025, guida alle misure per le famiglie 20 Dicembre 2024 Gli importi degli aiuti varieranno in base al reddito familiare e al numero dei figli, tuttavia in line generale l’aiuto complessivo si aggira intorno ai 5.500 euro per le famiglie con ISEE basso e un solo figlio nato nel 2025, mentre per le famiglie più numerose la cifra può arrivare anche fino a 7mila euro.

A far aumentare gli importi concessi, inoltre, sarà anche la rivalutazione del tasso di inflazione tenendo conto dell’indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati relativo al 2024. Il tasso di indicizzazione che si applica è pari allo 0,8%, che modifica pertanto sia le soglie reddituali di accesso ad alcune prestazioni sia alcuni importi delle prestazioni.