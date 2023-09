Trimestre anti-inflazione: si estende il paniere dei prodotti a prezzo ridotto

Anche l'industria alimentare aderisce al patto anti-inflazione con il Governo per il trimestre a prezzi calmierati dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Marcia indietro delle sigle sindacali che si erano defilate dall’accordo di Governo per il trimestre anti-inflazione a pezzi calmierati (da ottobre a dicembre) su un paniere di prodotti alimentari e di largo consumo: la conferma viene direttamente dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Quali prodotti costeranno meno da ottobre a dicembre

Le nuove sigle in questione sono Federalimentare, Unionfood, Centromarca e IBC, incontrate dal Ministro in un vertice da cui è emerso infine uno “sforzo collettivo del sistema Paese per contenere i prezzi”.

Abbiamo apprezzato la volontà delle associazioni che parteciperanno al patto anti-inflazione insieme alla distribuzione, a commercianti, esercenti, grande distribuzione e anche a altre associazioni di impresa.

In precedenza, avevano già firmato: Federdistribuzione, Associazione Nazionale Cooperative dei Consumatori COOP, Associazione Nazionale Cooperative fra i Dettaglianti, Confcommercio – Imprese per l’Italia, Federazione Italiana Esercenti settore Alimentare – Fiesa Confesercenti, Federfarma – Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiana, A.S.SO.FARM. Federazione Aziende e Servizi Socio Farmaceutici, Federazione Farmacisti e Disabilità Onlus, Movimento Nazionale Liberi Farmacisti (MNLF) – Confederazione Unitaria delle Libere Parafarmacie Italiane (CULPI), Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, Unione Nazionale Farmacisti Titolari di Sola Parafarmacia.

Attenzione: si tratta in tutti i casi di intenti non vincolanti, per cui è fondamentale che dalle linee guida attese nei prossimi giorni emerga almeno una qualche certezza su quelli che saranno gli impegni dell’industria e della distribuzione nei confronti del “patto” a tutela dei consumatori.

In teoria, dovrebbero subire ritocchi al ribasso i prodotti di prima necessità ma non solo: dal pane alla passa ta di pomodoro, passando per i pannolini e i prodotti per l’infanzia e la cura della persona, l’igiene personale e la casa.

Nei prossimi giorni si definiranno il paniere e le regole applicative: si attendono linee guida operative entro il 10 settembre.

Previsto anche un tavolo tecnico presso il MIMIT sui beni di largo consumo per contenere i prezzi della produzione e quindi anche quelli al consumo.