Bonus Benzina da 150 euro: le novità in arrivo contro il caro carburante

Le possibili novità in arrivo contro il caro carburante: il Governo studia un nuovo Bonus Benzina da 150 euro per redditi bassi.

Il Governo italiano sta attivamente lavorando a nuove soluzioni per contrastare il costante aumento dei prezzi dei carburanti che ha colpito duramente le famiglie italiane. Tra le misure allo studio, spicca l’ipotesi di un “Bonus Benzina” per redditi bassi del valore di 150 euro. Questa iniziativa mira a fornire un aiuto concreto ai contribuenti che si trovano a fare i conti con il caro carburante. Vediamo in dettaglio le ipotesi attualmente in fase di studio.

L’origine del Bonus Benzina da 150 euro

L’idea di introdurre un Bonus Benzina di 150 euro per le famiglie con redditi bassi è emersa dopo una riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi il 28 agosto 2023. Il Governo, a differenza di precedenti misure come il taglio delle accise, sta ora puntando su interventi mirati per sostenere le categorie più svantaggiate.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è uno dei principali sostenitori di questa iniziativa, insieme al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il Bonus Benzina per redditi bassi da 150 euro potrebbe essere integrato nella già esistente “Carta Dedicata a Te“, che è stata distribuita a circa 1,1 milioni di famiglie.

Bonus Benzina 150 euro: dettagli e possibili requisiti

Il valore del Bonus Benzina da 150 euro sembra essere la cifra indicativa emersa finora. Il sussidio verrebbe erogato una tantum e l’utilizzo dovrebbe essere limitato al solo rifornimento di carburante.

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, si sta ipotizzando una soglia di reddito ISEE di 20-25.000 euro, circoscrivendo quindi la platea alle fasce economicamente più precarie con particolare attenzione a studenti e pendolari, ha sottolineato il ministro Francesco Lollobrigida.

È importante notare che questi importi e requisiti sono ancora in fase di discussione e potrebbero subire modifiche in futuro.

Bonus Benzina redditi bassi in Legge di Bilancio

Il veicolo normativo più probabile per l’approvazione di questa misura è la Legge di Bilancio 2024.

Il Bonus Benzina 150 euro per redditi bassi andrebbe a sostituire il taglio delle accise che è stato bocciato più volte a causa del costo troppo elevato di circa 13 miliardi di euro: la Legge di Bilancio in arrivo in autunno non sembra avere le capacità per coprire questa somma, dovendo destinare la gran parte delle risorse al taglio del cuneo fiscale.

Tuttavia, esiste il rischio che anche questa iniziativa resti fuori dalla Manovra. La Legge di Bilancio viene infatti, tradizionalmente, approvata entro il 31 dicembre per entrare in vigore l’anno successivo ed è possibile che il Bonus Benzina da 150 euro non venga definito in tempo. Pertanto, sarà necessario attendere ulteriori sviluppi e conferme per capire quando e se questa misura sarà effettivamente implementata.