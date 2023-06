Il Settimanale di PMI.it: Salvare la Terra – Il Grande Affare

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 30 giugno e online in digitale con l'Edizione n.43: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 30 giugno l’Edizione n. 43 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

Salvare la Terra – Il Grande Affare è l’inchiesta di questa settimana. Un’analisi a tutto tondo sui rivolti economici della lotta al cambiamento climatico.

A partire dai numeri di Deloitte sui costi nascosti della transazione green alle criticità per le PMI alle prese con i repentini cambiamenti normativi ma senza i necessari sostegni economici, passando per le innovazioni tecnologiche ed i modelli di business che aiutano l’industria e l’economia ad affrontare le sfide imposte dal climate change.

Sullo sfondo, gli scontri di potere per le strade della Russia, quelli politici nelle piazze d’Italia.

Per le rubriche di finanza parliamo di donne al potere e regole di voto nei cda, per quelle di fisco e lavoro lasciamo ai nostri esperti l’analisi dei riforme in via di definizione, per quelle di business e sicurezza IT si raccontano nuove tendenze e avvisi ai naviganti.

E poi le pagine dedicate alla sostenibilità e all’innovazione con le ultime novità di settore, le storie d’impresa, i consigli di viaggio per questo primo sprazzo d’estate.