Il Settimanale di PMI.it: Smart Working tra opportunità e opportunismo

Il Settimanale di PMI.it Edizione n.37: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

Edizione n. 37 de Il Settimanale di PMI.it

L’inchiesta della settimana si concentra sull’evoluzione del mondo del lavoro e sul ruolo chiave della flessibilità, tra lavoro agile e nuove tecnologie a riscrivere le regole dell’organizzazione delle aziende.

Il cambiamento è ineludibile? I nostri esperti, numeri alla mano, analizzano lo scenario italiano e danno il voce al sentiment di detrattori e sostenitori dello smart working, tanto tra lavoratori quanto tra aziende.

Oltre all’inchiesta di copertina, il Settimanale in questo numero guarda al G7 ed alle strategie di geopolitica in vista dell’appuntamento, tra Occidente compatto nel rivedere i rapporti con la Cina ed il timore di ritorsioni da Pechino.

Sul versante risparmio non possiamo non parlare del fenomeno “BTp”, con rendimenti al 4% che fanno gola anche ai risparmiatori non tanto piccoli, mentre sullo sfondo si registrano “strani movimenti” di mercato per l’oro.