Il Settimanale di PMI.it: Avatar, nuove esperienze di consumo

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 12 maggio e online in digitale con l'Edizione n.36: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 12 maggio l’Edizione n. 36 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

Il tema della settimana è il Metaverso ed il suo crescente valore di mercato, tra declinazioni industriali, commerciali e di marketing. Un traino anche per l’e-commerce, che continua a crescere sulla scia delle nuove tecnologie che stanno rivoluzionando il rapporto tra imprese e consumatori.

Il futuro passa per la realtà aumentata anche per quanto riguarda lo shopping in negozio e nel nostro magazine vi raccontiamo storie eccellenti di imprese e marchi iconici che stanno sposando il Metaverso per fare business e brand awareness.

In questo numero, assieme ai nostri esperti e con tante interviste esclusive, si parla anche in modo approfondito di finanza e risparmio: analizziamo la ricchezza delle famiglie italiane messe a dura prova dall’erosione del potere d’acquisto dei redditi e la difficoltà crescente per le imprese di accedere a prestiti e finanziamenti sempre più costosi. Uno scenario che induce ad investire sempre più in strumenti “sicuri” come i titoli di Stato.

La settimana politica spazia dalle vicende italiane a quelle nazionali, passando per le novità dalla UE e per gli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina.

Infine, le proposte turistiche ed eno-gastronomiche della settimana, gli eventi e gli appuntamenti da non perdere.