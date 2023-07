Il Settimanale di PMI.it: Tassi amari

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 21 luglio e online in digitale con l'Edizione doppia n.46-47: inchieste e focus su politica, economia, finanza, tecnologia e impresa.

In edicola da venerdì 21 luglio l’Edizione doppia n. 44 e 45 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF e tramite App.

Il tema caldo della settimana, in questo doppio numero pre-pausa estiva, è il conto alla rovescia verso l’ennesimo aumento del costo del denaro, atteso a giorni.

Nove rialzi dei tassi in un anno, che che vi sia certezza di una fine certa per la stretta monetaria decisa dalla Bce per ridurre l’inflazione. Nonostante il drammatico impatto sulle famiglie e sul credito alle imprese, che in un circolo vizioso finiscono per far pagare ai consumatori i maggiori costi di produzione. Se non è rischio recessione, è comunque bassa crescita a tutti i livelli. Con le conseguenze del caso. Secondo l’economista Carlo Cottarelli, intervistato da Il Settimanale, tutto questo si poteva evitare: «Il vero errore? Tassi bassi troppo a lungo».

L’inchiesta dell’edizione n. 44 e 45 del Settimanale di PMI.it è invece legata ai trend della comunicazione d’impresa (interna ed esterna) sempre più digitale e sempre più legata a doppio nodo a valori aziendali e brand.