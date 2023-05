Mercato auto usate, cresce l’interesse per le ibride

Il report UNRAE sul mercato delle auto usate, che a febbraio ha mostrato un leggero calo sebbene cresca l’interesse verso le auto ibride.

Nonostante la crescita registrata a gennaio 2023, nel mese di febbraio il marcato delle auto usate ha mostrato una leggera flessione caratterizzata da 401.117 trasferimenti di proprietà contro i 404.966 dello stesso periodo 2022.

Secondo i dati relativi al mercato delle autovetture usate di febbraio resi noti da UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, il calo è stato dell’1% e i trasferimenti netti cedono l’1,5%, sebbene le minivolture rimangano ancora stabili (-0,2%). Complessivamente, nel primo bimestre dell’anno il mercato dell’usato rimane in attivo del 4% con 450.734 passaggi.

Trasferimenti netti

Analizzando con attenzione di tati UNRAE, si evince che per quanto riguarda le alimentazioni relative all'usato il diesel si conferma in cima alle preferenze (47,3%); seguito dalla benzina al 40,1. Le auto ibride salgono al terzo posto con il 4,8%, superando il Gpl al 4,5% (leggi qui quali rientrano negli eco-incentivi).

Il metano sale al 2,4%, mentre i trasferimenti netti di auto elettriche pure (BEV) e plug-in si collocano al 0,4% e allo 0,5%. Se da un lato scendono gli scambi tra privati/aziende, a restare stabili sono quelli da operatore a cliente finale mentre crescono quelli provenienti dal noleggio. A livello territoriale, la Lombardia detiene la leadership con il 15,8% dei trasferimenti, seguita da Lazio e Campania.

I trasferimenti netti, infine, riguardano prevalentemente le vetture con oltre 10 anni di anzianità, tuttavia sale la quota delle auto da 6 a 10 anni.

Minivolture

Sul fronte minivolture, a ridursi sono sia la quota dei privati o altre società che permutano la propria vettura sia il numero dei ritiri di autovetture da parte degli operatori. Sono in crescita, invece, le auto ritirate provenienti dal noleggio a lungo e breve termine.

A febbraio, inoltre, si conferma una leggera contrazione per le minivolture di auto diesel, anche se il calo più evidente riguarda il settore benzina.

Come anzianità, infine, fra le minivolture resta stabile la quota delle autovetture con più di 10 anni, mentre crescono le fasce di anzianità da 6 a 10 anni, da 4 a 6 anni e da 1 a 2 anni (6,3%).