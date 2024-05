Incentivi statali auto: istruzioni e documenti per lo sconto Ecobonus 2024

Ecobonus auto 2024: istruzioni e documenti da presentare per prenotare gli eco-incentivi auto e moto per PMI e privati a partire dal 3 giugno.

Riapre la piattaforma statale Ecobonus 2024 per la prenotazione degli incentivi aut0 2024 riservati all’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, rimodulati secondo quanto previsto dal MIMIT.

Dalle ore 10 di lunedì 3 giugno è nuovamente possibile prenotare i contributi statali secondo le regole contenute nella circolare MIMIT del 27 maggio.

Istruzioni per l’Ecobonus auto 2024

Ecobonus auto: prenotazioni dal 3 giugno 27 Maggio 2024 Il provvedimento dettaglia il funzionamento della rimodulazione degli incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024, fornendo le istruzioni da seguire e specificando i moduli per inoltrare la richiesta e le dichiarazioni da presentare al momento della prenotazione degli incentivi, che si differenziano per le persone fisiche e per le persone giuridiche.

Le prenotazioni dal 3 giugno per i contributi riguardano l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). Sul sito di Invitalia sono disponibili le tabelle per categoria dei veicoli agevolati, con i criteri di attribuzione dei contributi statali.

Documenti per l’Ecobonus ai privati

Per accertare la sussistenza dei requisiti, è necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi (allegato 1 della circolare);

del veicolo acquistato per almeno (allegato 1 della circolare); dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

Documenti per l’Ecobonus alle persone giuridiche

Per dimostrare di avere i requisiti, sono le seguenti dichiarazioni:

dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi (allegato 2 della circolare);

del veicolo acquistato per almeno (allegato 2 della circolare); per gli acquisti delle piccole e medie imprese, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI (allegato 3), nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (allegato 4).

Sulla piattaforma (ecobonus.mise.gov.it), resta comunque possibile completare o annullare le prenotazioni già inserite in base ai precedenti incentivi.

NB: Le date e le modalità di prenotazione dei contributi per veicoli M1 da adibire a taxi o NCC e per installazione di impianti GPL e Metano su veicoli M1 saranno rese note con avviso successivo.

Modelli di dichiarazione da compilare