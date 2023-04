Motori, mercato in ripresa: le auto più vendute

Nella top ten delle auto più vendute in Europa, sul podio c'è un veicolo 100% elettrico ma in Italia le immatricolazioni green sono ancora sotto il 5%.

Il mercato automobilistico è in ripresa e a trainarlo sono anche le auto elettriche, come dimostra il podio della classifica stilata a febbraio 2023 da Jato Dynamics. Ed i dati italiani sulle nuove immatricolazioni aggiornati a marzo mostrano una lenta ma graduale crescita per le quote occupate da motori green.

Le più vendute in Europa

A guidare la classifica delle auto più vendute in Europa è un veicolo 100% elettrico, precisamente la Tesla Model Y che prende il posto della Dacia Sandero, sul primo gradino nel mese di gennaio ed ora in seconda posizione. In terza posizione, invece, si colloca la Peugeot 208.

La top ten prosegue con Volkswagen T-Roc, Opel Corsa, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Fiat 500, Volkswagen Golf e Skoda Octavia.

Il mercato italiano a marzo

Nel frattempo, in Italia, i dati di marzo sulle nuove immatricolazioni mostrano un incremento del 40,8% rispetto a un anno fa, in base ai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il vero boom del mese è quello del noleggio a breve termine (+107%), seguito da imprese (+31,4%) e privati (+16,6%).

Le vetture a benzina sono ancora a quota 28,5% e quelle a diesel a quota 20%, seguite dal GPL (7,6%).

Le elettriche (seppure in crescita dell’81,9%) occupano una quota di mercato del 4,8%; le plug-in (PHEV) al 4,3%; le full-hybrid HEV a quota 34,4%.

Gli eco-incentivi

Occhi puntati sul fondo italiano per l’automotive, adesso, con l’auspicio che il Governo rimoduli gli incentivi per i veicoli fino a 135 g/Km di CO2 ed acceleri sull’installazione di colonnine elettriche, considerto il ritardo accumulato per l’effettiva fruizione delle misure a supporto.

Questa la situazione dei fondi residui al 5 aprile 2023:

Resta infine sullo sfondo la spada di Damocle dello stop UE alla vendita dei motori termici nuovi alimentati da combustibili fossili a partire dal 2035, con le deroghe per i e-fuels ed una strada ancora parecchio in salita per i biocarburanti.