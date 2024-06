Cresce la richiesta di soluzioni business tarate sulle nuove esigenze di mobilità di imprese e Partite IVA, anche in ottica green: ecco le new entry in casa Volkswagen.

Il mercato europeo delle quattro ruote è protagonista di un nuovo trend positivo: stando ai dati ACEA (Associazione dei costruttori europei di automobili), infatti, ad aprile 2024 si è registrato un aumento delle immatricolazioni pari al 13,7%, incremento sostenuto anche dal comparto delle flotte aziendali.

Se da un lato cresce la richiesta di soluzioni business in grado di andare incontro alle specifiche esigenze di mobilità delle imprese e delle Partite IVA, dall’altro lato aumenta l’interesse verso l’inserimento nel parco auto aziendale di veicoli a basso impatto ambientale.

Mettere a disposizione delle PMI, dei professionisti e delle aziende corporate un’ampia gamma di offerte business sviluppate sui principali modelli è uno degli obiettivi primari di Volkswagen, che garantisce formule complete e customizzate per consentire viaggi di lavoro all’insegna del massimo comfort e in totale sicurezza.

Pensata per ottimizzare al massimo il parco auto, la gamma di auto aziendali Volkswagen comprende SUV, berline, monovolume e station wagon, declinandosi in un’ampia varietà di alimentazioni e motorizzazioni e coinvolgendo anche le ultime novità immesse sul mercato dalla casa automobilistica tedesca.

Nuova Volkswagen Tiguan, auto elettrica e SUV da viaggio

Volkswagen ha lanciato sul mercato europeo Nuova Tiguan, rivisitando e riprogettando la terza generazione della campionessa mondiale di vendite che si presenta come uno dei SUV più efficienti della classe media.

Quattro delle sei versioni di motorizzazione si basano su soluzioni di trazione ibrida nuove: sono i modelli mild hybrid a 48 V (eTSI) dai consumi ridotti e plug-in (eHybrid), che si aggiungono ai due efficienti motori turbo diesel.

Grazie all’autonomia elettrica fino a 129 km, le soluzioni a trazione ibrida plug-in rendono Nuova Tiguan un’auto elettrica a tutti gli effetti e ideale per la quotidianità, mentre sui lunghi tragitti la combinazione tra motore elettrico e nuovo motore turbo benzina da 1,5 litri si caratterizza per bassi valori di consumo e un’autonomia totale di oltre 800km.

La new entry in casa Volkswagen vanta un design carismatico, tecnologie innovative e funzionalità da classe superiore: tra queste compaiono i sistemi di assistenza perfezionati, la nuova architettura digitale del cockpit e l’assistente di parcheggio in grado, per la prima volta, di entrare e uscire dal parcheggio in modo completamente automatico compiendo manovre per una distanza massima di 50 metri e di effettuare il parcheggio da remoto attraverso lo smartphone.

Volkswagen ID.7 Tourer, l’innovativa versatile elettrica

È stata presentata in anteprima mondiale lo scorso febbraio la nuova ID.7 Tourer di casa Volkswagen, che debutta come una delle prime station wagon completamente elettriche al mondo della classe media superiore.

Modello di punta tra le opzioni elettriche proposte da Volkswagen, la ID.7 Tourer completa l’offerta del brand insieme alla ID.7 berlina fast-back e alla nuova Passat Variant, coprendo tutti i principali tipi di propulsione: dalla full electric della ID.7 e della ID.7 Tourer fino alla ibrida plug-in, mild hybrid e diesel della Passat.

Ideale soprattutto per chi viaggia spesso e per i clienti aziendali, la ID.7 Tourer offre il massimo comfort e una elevata velocità di ricarica coniugando i vantaggi in termini di emissioni caratteristici della mobilità elettrica con una grande autonomia (fino a 685km) e una capacità di carico molto elevata (fino a 1.714 litri).

Una delle principali novità del modello è la presenza dell’assistente vocale IDA che può essere comandato tramite linguaggio naturale e consente il controllo di molte funzioni della vettura, anche grazie alla nuova integrazione di ChatGPT.

Nuove Golf, ideali per le lunghe percorrenze

Volkswagen ha aggiornato l’auto di maggior successo in Europa: la Golf, infatti, è il modello dal design iconico più venduto dal marchio tedesco ed è protagonista di un restyling che ha coinvolto la Nuova Golf e la Nuova Golf Variant, riconoscibili dal frontale modificato.

La nuova gamma Golf si distingue per un sistema infotainment (MIB4) di nuova concezione con comandi intuitivi e touchscreen visivamente separato, ma anche per una trazione ibrida plug-in di ultima generazione con funzione di ricarica rapida a corrente continua DC. I vantaggi in termini di potenza e autonomia elettrica sono tangibili: fino a circa 140 km in modalità elettrica e 1.000 km di autonomia complessiva. Il nuovo sistema ibrido plug-in coniuga la mobilità elettrica con una maggiore idoneità alle lunghe percorrenze.

Anche la nuova tecnologia di illuminazione è molto evoluta, grazie ai fari a LED Matrix IQ.LIGHT con abbaglianti ad alte prestazioni e logo VW illuminato nel frontale.

Per agevolare le manovre di Golf e di Golf Variant, inoltre, sono stati introdotti nuovi sistemi di assistenza come il Park Assist Plus rivisitato e il Park Assist Pro disponibile per la prima volta in una Golf, in grado di consentire l’entrata e l’uscita dal parcheggio tramite smartphone.

Nuova Passat Variant, la più moderna di tutti i tempi

Non si arresta il successo globale di Volkswagen Passat a 50 anni dal debutto. Passat Variant, in particolare, è concepita come due auto in una: una vettura business class e al contempo un’opzione versatile per le famiglie.

La nuova Passat Variant è completamente rivisitata e, nonostante il prezzo che la colloca nel segmento medio, è in grado di servire anche il segmento superiore grazie alla qualità, alla forza innovativa e alle nuove dimensioni (50 mm di spazio in più nel vano passeggeri, fino a 690 litri di bagagliaio per cinque passeggeri e 1.920 litri di volume di carico complessivo).

Le due nuove opzioni di trazione ibrida plug-in (eHybrid) garantiscono un’autonomia elettrica di circa 130km e un’autonomia totale teorica di oltre 800km. Coniugando due tipologie di trazione, quindi, Passat nella versione eHybrid è un’auto elettrica che attiva il suo motore a benzina high-tech (TSI) solo sui lunghi tragitti e in caso di elevata richiesta di potenza.

Valore aggiunto è il cockpit digitale che dispone di comandi intuitivi e assistente vocale con accesso a ChatGPT, così come i nuovi sedili ergoActive con funzione di massaggio pneumatico e i nuovi fari a LED Matrix IQ.LIGHT con abbaglianti estremamente potenti.

=> Scopri l’intera gamma di auto aziendali Volkswagen e le soluzioni di noleggio a lungo termine e leasing più adatte al tuo business.