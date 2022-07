PMI.it ascolta i suoi lettori! Compila il questionario

PMI.it ascolta i suoi lettori: compila il nostro questionario per avere la possibilità di dire la tua e di aiutarci a conoscere meglio le tue esigenze.

Caro lettore,

fin dall’inizio, PMI.it è stato sempre al tuo fianco, cercando di aiutarti in maniera concreta accompagnandoti attraverso la complicata e intricata burocrazia italiana: il nostro lavoro, infatti, ha sempre avuto questo obiettivo.

Oggi, dopo tanti anni di supporto e collaborazione, PMI.it ha bisogno di te: sempre con lo scopo di rimanere al tuo fianco nella maniera più completa possibile, avremmo bisogno dei tuoi consigli e pareri.

Cliccando su questo link avrai la possibilità di dire la tua e di aiutarci a conoscere meglio le tue esigenze e preferenze.

Ti ringraziamo in anticipo per averci voluto dedicare qualche minuto del tuo tempo: terremo in considerazione tutte le risposte!