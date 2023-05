Covid: situazione e regole in Italia dopo lo stop emergenza

Coronavirus, finisce l'emergenza ma restano le regole contro il contagio: come funzionano in Italia isolamento e autosorveglianza e la situazione oggi.

Dopo tre anni durissimi anni di pandemia, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria globale legata al Coronavirus. Non significa che il famigerato Covid-19 ci abbia lasciato, anzi: le sue continue varianti continuano a replicarsi ed a circolare, ma nonostante l’estrema contagiosità sembrano ridimensionati gli effetti della positività al virus, con una riduzione del rischio di mortalità.

Come ha ricordato il Ministro della Salute, Roberto Schillaci:

resta il rischio di nuove varianti emergenti che possono causare nuove ondate di casi e morti. La cosa peggiore che i Paesi possano fare ora è usare questa notizia per abbassare la guardia, per smantellare il sistema che hanno costruito e per lanciare alla gente il messaggio che il Covid non è più qualcosa di cui preoccuparsi. Il virus è qui per rimanere“.

Non una semplice influenza, dunque, ma una malattia più gestibile, anche alla luce degli attuali strumenti di prevenzione e contenimento. Motivo per cui, almeno per il momento, restano valide le misure attualmente in vigore in Italia, sia per la gestione dei casi positivi sia per il rientro in comunità. Ricordiamo di seguito quali sono regole da rispettare nel nostro Paese.

Regole Covid in Italia oggi