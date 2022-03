Inflazione e prezzi alle stelle: allarme rincari, energia e guerra

Accelera l’inflazione in Italia, raggiungendo percentuali record e con un conseguente aumento dei prezzi al consumo: i principali rincari secondo l'ISTAT.

L’inflazione accelera per l’ottavo mese consecutivo, raggiungendo un livello pari a +5,7% su base annua (o,9% su base mensile) che non si registrava da novembre 1995. Lo segnala l’ISTAT nel suo bollettino mensile, commentato con un certo allarme dal presidente Codacons, Carlo Rienzi.

Siamo in presenza di un vero e proprio allarme, con i prezzi al dettaglio che potrebbero subire un ulteriore incremento a causa della guerra scoppiata in Ucraina.

Inflazione e caro prezzi in Italia

L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +4,3% per l’indice generale e a +1,3% per la componente di fondo. Il differenziale inflazionistico negativo si amplia da -5,2 punti percentuali di gennaio a -6,7. Analizzando le tabelle ISTAT sui rincari su base annua emergono i seguenti incrementi:

prezzi dei beni (da +7,0% a +8,6%);

prezzi dei servizi (da +1,8% a +1,9%).

Calcolo rivalutazione ISTAT

Aumento dei prezzi al consumo

L’aumento dei prezzi al consumo, secondo il NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività).

Stagnata per le famiglie

Energia: tagli in bolletta per famiglie e imprese fino a giugno 2022 3 Marzo 2022 L’accelerazione dell’inflazione, genera dunque un preoccupante aumento dei prezzi al consumo. A causarlo è in primis il trend degli energetici regolamentati (in aumenti da +38,6% di gennaio a +45,9%), seguito dai beni alimentari, sia lavorati (da +2,2% a +3,2%) sia non lavorati (da +5,3% a +6,9%), trascinando oltre il 4% la crescita dei prezzi del “carrello della spesa“: male i beni per la cura della casa e della persona (da +3,2% di gennaio a +4,2%) e i prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +4,3% a +5,4%).

Alla luce di questi dati, il Codacons stima una stangata pari a +1.751 euro annui per la famiglia “tipo”, aumento che raggiunge quota +2.275 euro per un nucleo familiare con due figli.

Il Governo deve correre ai ripari adottando misure in grado di contenere da subito l’escalation dei listini, a partire da un taglio della tassazione che vige sui carburanti, sterilizzando l’Iva e riducendo le accise, in modo da calmierare i prezzi dei prodotti trasportati.