Lotteria scontrini, estrazione del 27 gennaio: i vincitori

Lotteria degli scontrini, estrazione settimanale del 27 gennaio 2022: i biglietti vincenti i 15 premi da 25mila euro (acquirenti) e 5mila euro (esercenti).

Si è tenuta giovedì 27 gennaio la trentaquattresima estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, la riffa di Stato che premia acquirenti ed esercenti per i pagamenti completamente cashless effettuati in negozi fisici, di prossimità e della GDO. Riportiamo di seguito tutti i codici vincenti dell’estrazione settimanale N° 3 – 2022 del 27/01/2022 della Lotteria Nazionale degli Scontrini e le indicazioni per riscuotere l’eventuale vincita.

Estrazione del 27/01/2022

Lotteria Scontrini: 10 cose da sapere 29 Novembre 2021 Nel 2022, con le estrazioni settimanali, la Lotteria degli Scontrini mette in palio 15 premi da 25.000 euro per chi compra pagando con metodi di pagamento elettronico e altrettanti premi da 5.000 euro per chi ha effettuato la vendita. I codici riguardano per lo più acquisti effettuati presso la grande distribuzione. Gli esercizi di prossimità premiati con questa quarta estrazione settimanale del 2022 sono situati nelle città di Messina, Bergamo e Napoli.

Estrazione settimanale: 15 codici vincenti

Di seguito i 15 codici vincenti settimanali:

0962-0110 2CMQP056296;

0605-0112 53SNS302369 00110030;

1074-0112 53SNS302836 00860003;

0989-0282 53SNS303295 10460004;

1164-0140 96SRT000536 00540001;

0365-0136 3BSDP001964 70440007;

0860-0022 96MKR008796;

0877-0017 99MEY033455;

1113-0100 53SNS302336 00380025;

1376-0001 53SNS302598 00110008;

0612-0008 99MEX090576;

0043-0013 99IEB029836;

0966-0130 3BSDP000636 03090001;

1434-0045 99MEY018435;

1127-0090 53SNS302875 21450003.

Come partecipare e riscuotere i premi

Ai vincitori verrà inviata una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini, per segnalare la vincita. Che può essere verificata anche accedendo all’area riservata del portale dedicato alla riffa di Stato, dove è possibile anche controllare il numero di biglietti emessi e gli scontrini che hanno partecipato a ciascuna estrazione.

Ricordiamo che per partecipare alla Lotteria degli Scontrini bisogna mostrare il codice generato sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it all’esercente prima del pagamento che deve essere di minimo 1 euro, deve essere effettuato per intero con metodi elettronici (non partecipano alla Lotteria degli Scontrini gli acquisti pagati interamente o parzialmente con contanti o buoni di alcun tipo, o in caso di omaggi legati all’acquisto). Il codice della Lotteria deve essere intestato allo stesso titolare del metodo di pagamento elettronico scelto (bancomat, carta prepagata, carta di credito, etc.). Sono esclusi gli acquisti effettuati presso farmacie, dottori, veterinari, musei ed e-commerce.

Validità delle estrazioni

L’estrazione per essere ritenuta valida da parte dell’Agenzia delle Dogane non deve contenere:

codici associati a un corrispettivo già vincente nel corso della stessa estrazione;

corrispettivi riferiti a un codice lotteria di una persona non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi;

scontrini annullati;

scontrini relativi ad un reso;

corrispettivi riferiti a un codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati.

In caso contrario l’estrazione viene annullata e ripetuta.