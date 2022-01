Lotteria scontrini: estrazione 13 gennaio 2022, i codici vincenti

Lotteria degli scontrini: tutti i codici vincenti della seconda estrazione settimanale del 2022 e della prima estrazione mensile della riffa di Stato.

Si è tenuta giovedì la seconda estrazione della Lotteria degli Scontrini dell’anno. Con quella del 13 gennaio 2022, la Lotteria ha assegnato non solo i premi settimanali ma anche quelli mensili, mentre per l’estrazione annuale si attende che la comunicazione della data da parte del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Riportiamo di seguito tutti i codici dei biglietti vincenti all’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 13/01/2022.

Estrazione del 13/01/2022

Ancora una volta, la Lotteria degli Scontrini ha assegnato 15 premi da 25.000 euro a chi ha fatto acquisti in negozi fisici pagando con metodi di pagamento elettronico e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti che hanno aderito alla riffa di Stato. Con l’estrazione mensile sono stati inoltre decretati i vincitori di 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Estrazione settimanale

Ecco i 15 biglietti vincenti i premi settimanali della Lotteria degli Scontrini del 13 gennaio 2022:

0353-0004 99MEX044690;

1144-0033 99MEY026626;

1100-0035 3BSDP000380 06590008;

0882-0145 99MEX040650;

0273-0013 53SNS302972 01350011;

0691-0070 96MK3013640;

2403-0076 99MEY006090;

0241-0040 88S25000977 42702095;

0267-0030 99IEC006525;

1198-0229 99SEA001012 09360001;

1170-0013 53SNS300752 00100059;

1414-0129 53SNS300099 00020029;

0844-0022 99MEX050726;

0120-0047 88S25000414 00071059;

1127-0040 88S25000514 80190012.

Estrazione mensile

Ecco i 10 codici vincenti dell’estrazione mensile:

0617-0006 72MU1076113;

1464-0138 53MN2012175;

0855-0103 3BSDP001669 00510001;

0328-0035 3BSDP002025 80860001;

0953-0010 99MEY031140;

1257-0124 53SNS303007 00140018;

1171-0037 99MEY021290;

0607-0055 99IEB001260;

0796-0240 99MEY045311;

0910-0103 72IU8010467,

Regole Lotteria Scontrini

Chi volesse partecipare alla Lotteria degli Scontrini deve generare il codice sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it e mostrarlo all’esercente prima del pagamento, che deve essere completamente cashless: non sono ammessi acquisti pagati neanche parzialmente con contanti o buoni di alcun tipo. Il codice della Lotteria deve essere intestato allo stesso titolare del metodo di pagamento elettronico scelto (bancomat, carta prepagata, carta di credito, etc.). Gli acquisti possono essere di qualsiasi importo, da 1 euro in su. Per ogni euro viene generato un biglietto virtuale. Sono esclusi gli acquisti in contanti e quelle effettuati presso farmacie, dottori, veterinari, musei ed e-commerce.

Estrazioni non valide

A occuparsi della gestione delle estrazioni della lotteria degli scontrini è l’Agenzia delle Dogane. L’estrazione per essere considerata valida non può premiare più volte lo stesso codice, persone non residenti in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi o che abbiano esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati, né acquisti annullati o resi.

Come riscuotere la vincita

Una volta che gli uffici competenti hanno validato la vincita, i cui codici vengono pubblicati di volta in volta su PMI.it, nonché sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it, viene inviata dall’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione ai vincitori, tramite email o posta elettronica certificata o raccomandata. Il premio può essere riscosso entro 90 giorni, dopo di ché verrà versato all’Erario.

Per controllare i propri scontrini che danno diritto a partecipare alla Lotteria è possibile accedere all’area riservata del portale con le proprie credenziali SPID . Qui è possibile anche verificare la segnalazione di un’eventuale vincita.